Jeunesse, Sport et Citoyenneté : Ces initiatives du ministre Fomba qui rassurent Publié le mardi 25 fevrier 2025 | Le challenger

Le mois de février 2025 a été marqué par une série d’initiatives du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, qui a mis l’accent sur l’inclusion, le civisme et le sport comme moteurs du développement national. Ainsi, ce mois qui s’achève a été très mouvementé pour lui. Il a foulé le sol de plusieurs localités dans le seul but de rassurer la jeunesse malienne.



Promotion de l’inclusion des jeunes en situation de handicap



Le 19 février 2025, lors de la 10e édition du Festival de Dibi, le Ministre Fomba a, symboliquement, remis 100 bourses de formation aux jeunes handicapés, en partenariat avec l’Association Spécial Handicap. Cet événement, organisé par la Fondation InfluYence, a pour objectif de favoriser l’inclusion des jeunes en situation de handicap et de promouvoir l’égalité des chances. “Nous souhaitons valoriser les talents de ces jeunes et leur offrir les mêmes opportunités d’épanouissement et de formation,” a-t-il déclaré. Cette initiative fait partie d’un engagement plus large en faveur de l’inclusion et de la diversité.



Renforcement de la formation civique des jeunes leaders



Les 17 et 18 février 2025, le ministre a présidé des événements liés à la formation civique des jeunes leaders. Le 18 février, au Palais des Sports de Bamako, il a clôturé une session de formation pour les présidents élus du Conseil National de la Jeunesse (CNJ), visant à renforcer leurs compétences civiques et leur engagement dans la construction d’un Mali unifié et responsable. Dans son discours, Dr Fomba a rappelé l’importance du rôle de la jeunesse dans la consolidation des valeurs du Malikura et leur contribution au développement du pays.



Le 17 février, une rencontre entre le ministre et les présidents élus du CNJ a eu lieu au Palais des Pionniers. Cette session a permis aux jeunes leaders de partager leurs préoccupations et de discuter des défis rencontrés dans leurs communautés respectives. Le ministre Fomba a encouragé les participants à devenir des modèles de leadership et à renforcer leur rôle dans la gouvernance locale et nationale.



Inauguration de la Maison des Jeunes de Massigui



Le 12 février 2025, le ministre Fomba a inauguré la Maison des Jeunes de Massigui, une infrastructure destinée à offrir aux jeunes un espace d’expression et de développement personnel. L’événement a été marqué par un accueil chaleureux de la part des autorités locales et de la population, qui ont exprimé leur soutien à la Transition. Le ministre a rassuré les notabilités de son engagement à accompagner les jeunes de la région dans leurs initiatives.



Célébration du Courage des Forces Armées Maliennes à Fana



Toujours le 12 février 2025, à Fana, le ministre a présidé un meeting géant en hommage aux Forces Armées Maliennes pour leur rôle dans la reconquête des villes du pays. Cet événement a rassemblé diverses couches de la société civile, y compris les leaders religieux, les chefs coutumiers, les associations de femmes et jeunes, et les acteurs politiques. L’objectif était de renforcer l’unité nationale et de souligner l’importance de la jeunesse dans la reconstruction du Mali.



Promotion du sport pour tous à Ségou



Le 8 février 2025, le ministre Fomba a participé à la rencontre mensuelle « Sport de Masse » à Ségou. Cet événement a mis en avant le sport comme un outil de cohésion sociale et d’engagement citoyen, en l’honneur du Contrôleur Général de Police Feu Alassane Traoré, Gouverneur de la région. Il a encouragé la pratique du sport dans toutes les communautés et a réaffirmé son engagement à utiliser le sport comme levier de développement et d’unité nationale.



Lancement de la saison sportive scolaire et universitaire 2024-2025



Enfin, le 1er février 2025, le Premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie inaugurale de la saison sportive scolaire et universitaire 2024-2025 au Stade du 26 Mars, sous le thème : «Le sport scolaire et universitaire, facteur de cohésion sociale, de culture d’excellence et de construction citoyenne». Cette initiative vise à promouvoir le sport au sein des établissements scolaires et universitaires, tout en renforçant les liens sociaux et cultivant l’esprit de camaraderie parmi les jeunes.



Ces événements montrent l’engagement du ministère de la Jeunesse et des Sports sous la direction d’Abdoul Kassim Fomba à promouvoir une jeunesse active, responsable et engagée dans la construction d’un Mali prospère et uni.



Rassemblé par Drissa Togola