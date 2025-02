Vers une nouvelle crise du football malien ? - abamako.com

Vers une nouvelle crise du football malien ? Publié le mardi 25 fevrier 2025

© aBamako.com par mouhamar

Dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux, la direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP) a mis en garde la Fédération malienne de football (Femafoot) contre l’organisation de son assemblée générale extraordinaire avant la tenue d’un audit de performance. Ce désaccord a donné lieu à un échange tendu de correspondances entre les deux entités.



Depuis plusieurs jours, des courriers fusent des deux côtés. La Femafoot, qui se considère comme une association autonome liée à la FIFA, prévoit d’organiser cette rencontre le 28 février prochain.



De son côté, la DNSEP s’oppose fermement à cette initiative et demande de « surseoir à toutes modifications de textes pour préserver un climat social apaisé dans le milieu footballistique ».



UNE DEMANDE D’AUDIT CONTESTÉE

Un autre acteur entre en jeu : l’Inspection du secteur des sports, relevant du ministère des Sports. Dans une correspondance, elle demande la réalisation d’un « audit de performance » portant sur la gouvernance de la Femafoot.



En réponse, la Femafoot rejette cette demande, affirmant que « cette inspection n’a aucune base juridique et contrevient à un principe sacro-saint de la FIFA qui interdit toute ingérence politique dans la gestion des fédérations ».



Est-ce une nouvelle crise qui se profile à l’horizon ? La tenue ou non de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février prochain reste incertaine. Tous les regards sont désormais tournés vers cette échéance cruciale.