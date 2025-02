Les soliloques d’Angèle : L’incrédulité cause de l’échec ! - abamako.com

Les soliloques d'Angèle : L'incrédulité cause de l'échec ! Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Difficile de réussir quand on n’y croit pas. Je vais le faire, mais je sais que ça ne marchera pas. Alors pourquoi le faire ?



Il faut croire en ses objectifs. Quand on ne croit pas au succès, à l’atteinte des objectifs que l’on s’est fixés, on n’est pas en mesure de faire les choix les plus justes, de déployer les efforts nécessaires, d’utiliser les ressources convenablement.



Tout projet nécessite, pour son succès, une synergie entre toutes les composantes, de la détermination, une bonne lecture des évènements, un plan B ou C, du temps et des ressources. L’exercice d’équilibrage n’est pas simple ni donné à tous. Tout le monde ne peut être commerçant, ni médecin, ni enseignant, ni manager, encore moins décideur. Chacun à sa place, en utilisant ses compétences, peut apporter bien plus là où il est utile.



Si tu crois que ton médecin habituel ne peut te guérir, forcément tu vas en changer. Si tu crois que le vinaigre va tuer le goût de ta sauce, tu n’en mettras certainement pas. Si tu crois qu’un restaurant ne te servira pas un plat de qualité, tu n’iras pas y dépenser ton argent. Si tu sais que l’eau est profonde et que tu ne sais pas nager, tu t’abstiendras d’y plonger dans ton intérêt.



Moins tu y crois, plus la probabilité de l’échec est grande. Mais pourquoi tant d’incrédulité ? Il suffit de regarder autour de soi pour le savoir ; les raisons les plus connues sont l’ignorance, l’opacité des informations, le manque de confiance, l’indécision, le manque de communication et même les préjugés.



Beaucoup de familles, d’entreprises, de pays souffrent de ces insuffisances, qui font que les individus préfèrent vivre leur vie tranquille, se suffisant de leur salaire pour le travail accompli et pas plus. Ceux qui le peuvent investissent pour leur descendance et basta… voir le sujet sur l’apathie paru dans Mali Tribune n°556 du mardi 28 janvier 2025.



Le succès commence dans l’esprit. Croire, c’est déjà réussir à moitié. Vaincre l’incrédulité est la première étape vers le succès, et chacun en y mettant de sa volonté, devient une pierre précieuse. Tous sont des acteurs clés de succès et chacun joue sa partition comme le montre l’écosystème de la chaîne alimentaire. Même la pierre rejetée par les bâtisseurs peut devenir la pierre angulaire comme cité dans la bible (Mt 21, 42).



Pour sortir de cet état d’esprit, il faut écouter la vérité de la parole, voir le concret des réalisations passées, sentir la sincérité du cœur, se dessaisir de ses préjugés et fardeaux, vivre la sagesse de l’esprit de discernement. Des solutions qui semblent philosophiques, mais en relisant et en méditant ces mots, en les associant à notre expérience, elles nous paraissent plus claires. Elles nous inspirent et nous donnent plus de force à agir dans le sens de l’équilibre individuel, familial, communautaire. Elle fortifie notre foi en la pertinence de nos actes et aux résultats à venir des projets entamés et futurs.



Alors, croyons en nos capacités ! Agissons avec détermination ! Transformons notre incrédulité en force collective responsable et respectueuse des règles dans nos familles, nos entreprises, notre société !



Parce que c’est notre Mali.







Muriel Jules