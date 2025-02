Ça se passe au Grin : Attendu au tournant des 19 h de courant par jour - abamako.com

Ça se passe au Grin : Attendu au tournant des 19 h de courant par jour Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Les membres du grin disent prendre avec des pincettes l’annonce du ministre de l’Energie et de l’Eau, Boubacar Diané, concernant son plan de fourniture d’électricité pour le mois de ramadan, qui prévoit la couverture de 80 % des besoins énergétiques des Maliens, soit 19 h de courant par jour, jusqu’au mois de juin 2025.



Les membres du grin tiennent à lui faire savoir leur doute sincère par rapport à la concrétisation de cette promesse. Ils rappellent que son prédécesseur nous avait habitués à des promesses non tenues. Lui à son tour ose aussi faire des grandes annonces dans la même situation sans nous dire comment.



Cependant, les membres du grin lui conseillent de faire attention avec les annonces fracassantes. Selon eux, les coupures d’électricité sont aujourd’hui le véritable cauchemar des citoyens lambda qui en ont ras-le-bol. Ils notent que le phénomène a pris une ascension fulgurante pendant cette phase transitoire. “Donc, autant nous dire une vérité qui fait mal plutôt qu’un mensonge qui nous donne de faux espoirs”, préviennent-ils.



En tout cas au grin, on doute fort de la faisabilité de cette annonce du ministre de l’Energie pensant que si c’était possible son prédécesseur allait la réaliser depuis longtemps. “De toute façon on verra”, conclut-on.



Ibrahima Ndiaye