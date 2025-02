APEJ : Bientôt un programme de recrutement de 2500 stagiaires - abamako.com

APEJ : Bientôt un programme de recrutement de 2500 stagiaires Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, était en visite de terrain ce vendredi 21 février 2025 pour s’enquérir de l’état général du dispositif d’enregistrement des dossiers de candidatures pour le 14e contingent du Programme de formation professionnelle. Elle a été briefée par le DG de l’Apej, Hamidou Camara, sur le dispositif en place, du retrait des fiches d’inscription au dépôt des retraits en passant par le contrôle. Elle s’est ensuite entretenue avec les responsables de tâches et les membres de la commission de suivi mise en place au niveau de son département.



La délégation s’est ensuite rendue à la Coordination régionale de la rive gauche à Hamdallaye ACI, pour le même exercice. Ici le dispositif est piloté par Mme Bintou Camara, coordonnatrice régionale, qui a commenté les différents segments du travail, les six points de dépôts secondaires et les statistiques du 17 au 20 février.



Sur place Mme le ministre a échangé avec le personnel de l’opération et certains jeunes postulants. L’affluence était très importante en cette veille de la date de clôture de l’enregistrement des dossiers.



Troisième site de ce périple, la direction générale de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes, où Mme le ministre a suivi une visite guidée au service du courrier où sont enregistrés les lots de dossiers des coordinations régionales à l’arrivée auprès de Mme Fatoumata Diallo, la salle de codification qui est un niveau de contrôle de pièces, de vérification et de numération placée sous la responsabilité de Mme Fatoumata Koné, puis la salle de saisie équipée d’une vingtaine de postes ordinateurs en réseau et dotés d’applications adaptées à une telle opération en terme d’analyse, de traitement et de gestion de données.



Namory Traoré et Bréhima Ouattara veillent sur la bonne exécution de ces tâches qui mobilisent une vingtaine d’agents. Les critères de sélection en vigueur dans le processus, les plans d’affectation et de répartition ont été également présentés par le chef de département prospection promotion, évaluation, Abdoul Kader Sylla.



La visite a pris fin par une réunion avec les membres de la commission de suivi élargie à certains cadres dirigeants de l’Apej. Après avoir écouté les uns et les autres sur leurs impressions et points de vue qui ont essentiellement porté sur l’engouement exceptionnel des postulants autour du programme, Mme le ministre s’est montrée satisfaite du dispositif mis en place à tous les niveaux et a exhorté la direction générale à redoubler d’ardeur pour que le chronogramme soit strictement respecté afin qu’à terme un programme ne chevauche plus sur deux années.



Elle a indiqué combien les plus hautes autorités de la Transition ont consenti en termes d’efforts financiers pour l’organisation et l’engagement de ce 14e contingent avec 2500 postes. Elle a par ailleurs rappelé les importants budgets mobilisés pour purger les allocations des stagiaires du 13e contingent, financer les équipements et accessoires des centres de formation professionnelle, en construire d’autres et les projets à impacts rapide qui vont démarrer dans les prochains jours pour un coût de plusieurs milliards de F CFA.



Les dépôts de dossiers se poursuivront jusqu’au samedi 22 février 2025 jusqu’à épuisement des postulants présents. Durant les quatre premiers jours, du 17 au 20 courant, plus de 7000 candidatures ont été enregistrées.



Casimir Sangala