Youssouf Haïdara 4e vice-président du parti Nema : “Le Mali n’a pas un problème de texte” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Youssouf Haïdara 4e vice-président du parti Nema : “Le Mali n’a pas un problème de texte” Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Tweet





Aux consultations entre les partis politiques et la commission de rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, le parti Nouvel espoir pour le Mali (Nema), a pris part à travers son 4e vice-président. Il promet de contribuer dans les jours à venir après consultation en son sein.



Avant tout propos, le 4e vice-président a salué l’effort du président de la commission de rédaction de la Charte pour la paix et ses membres pour la libération des 11 détenus politiques parmi lesquels le président du parti Nema. Ensuite il a avancé qu’au Mali, ce ne sont pas les textes qui font défaut, mais leur application. Sinon pour lui, en matière de texte, le Mali est l’un des meilleurs dans la sous-région mais le problème, c’est l’application des textes, précisera-t-il.



A en croire M. Haïdara, le pays est vraiment doté de textes et de très bons textes, de meilleurs mêmes. “Donc ce que nous demandons c’est l’application des textes. Que ce document que nous avons ne soit pas un document qu’on va laisser après. Que tout le monde s’implique pour qu’on applique nos textes”, a-t-il fait savoir.



Il a aussi demandé aux autorités politiques de repenser la politique qu’il appelle de décrédibilisation à l’endroit des politiques maliens. Pour lui, “nous sommes dans un Etat démocratique et les partis politiques ont vraiment leur rôle à jouer”.



Haïdara de promettre que le parti Nema apportera sa contribution à l’enrichissement de ce projet de la charte en cours d’élaboration. “Nous allons contribuer”, a-t-il promis.



Koureichy Cissé