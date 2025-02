Association Nieta Sira Kura : Combat pour un Mali souverain et prospère - abamako.com

Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Le samedi 22 février 2025 a marqué le lancement officiel de l’Association Nièta Sira Kura, dans la salle Siramory Diabaté de Koulikoro. L’évènement a rassemblé les dignes filles et fils du Mali, à l’intérieur comme dans la diaspora, autour de l’essentiel à savoir un Mali souverain et prospère.



L’Association Nièta Sira Kura est née de la volonté de jeunes Maliens, issus de divers horizons, mais animés d’une même ambition: ale renouveau de notre chère patrie, le Mali.



Selon son président, Mahamadou Djittèye, la dénomination de l’association symbolise cette aspiration au changement. Un changement qui ne doit pas se limiter aux discours, mais se traduire en actes concrets dans la vie civile, en un nouvel état d’esprit et une action citoyenne plus engagée



Il expliquera qu’aujourd’hui, le Mali traverse une phase cruciale de son histoire. Face aux défis qui se présentent, l’Association refuse de rester spectatrice. Elle veut être actrice du renouveau, en contribuant activement aux grands enjeux de la nation.



En effet, l’association Nièta Sira Kura s’est fixée les objectifs suivants : promouvoir la souveraineté nationale et la bonne gouvernance, essentielles au développement économique, social et culturel du Mali, créer un cadre de réflexion et d’échanges sur les questions de gouvernance et de développement durable, renforcer l’éducation civique et patriotique, pour bâtir une citoyenneté responsable et engagée, valoriser les richesses socioculturelles du Mali, garantes de notre identité et de notre unité nationale.



Le choix de Koulikoro pour abriter ce lancement n’est pas fortuit, les acteurs estiment que la ville est aujourd’hui un pilier historique et culturel du Mali, incarnant à la fois la résistance, la résilience et l’espoir de notre cher pays, le Mali.



L’association Nièta Sira Kura est résolument engagée dans un processus d’implantation à l’échelle nationale. “Nous avons déjà mis en place plusieurs comités locaux à Bamako et dans certaines régions, notamment à San. Notre objectif est de renforcer cette présence en étendant notre réseau aux quartiers, villages et communes de toutes les régions du Mali”, a-t-il expliqué.



Cette dynamique, selon le président Djittèye, aboutira à une conférence nationale, qui leur permettra de structurer davantage leur organisation et d’avoir un bureau exécutif lors d’un congrès prévu d’ici la fin de l’année 2025. A l’en croire, les objectifs de l’association s’inscrivent pleinement dans la vision du président de la Transition.



A ce titre, leur soutien aux autorités de la Transition et particulièrement au président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, est indéfectible. Il a salué les efforts déployés pour restaurer la souveraineté nationale et assurer un avenir stable et prospère au Mali.



Cependant, en termes de perspectives, l’association entend organiser des séminaires de formation sur les enjeux de gouvernance et de citoyenneté, des conférences-débats et colloques pour sensibiliser et mobiliser les populations autour des idéaux de l’association, des campagnes de vulgarisation pour promouvoir les valeurs de patriotisme, de solidarité et d’engagement citoyen.



Dans son intervention, le maire de Koulikoro a exprimé sa joie de voir que l’association a pour mission de soutenir la Transition. Convaincu que cette association va émerger pour la simple raison qu’elle a lancé ses activités à Koulikoro, le maire a souhaité un bon vent.



La cérémonie a été marquée par des témoignages notamment celui de la présidente de la Forsat-Civile, Aiché Baba Kéita, qui a salué le combat pour le Mali des acteurs de cette association.



Ibrahima Ndiaye