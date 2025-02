Relations Sino-Maliennes : Une amitié vieille de 60 ans - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Relations Sino-Maliennes : Une amitié vieille de 60 ans Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Tweet



En marge de la célébration du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, l’Association pour la promotion de l’économie et de la culture entre la Chine et l’Afrique, en collaboration avec le Club des amis de la Chine au Mali, a organisé jeudi dernier une conférence-débat pour faire le point sur les relations entre les deux pays. Cette conférence-débat a été animée par Pr. Yoro Diallo, vice-président de ladite association, en présence de l’ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Zhihong.



Les relations sino-maliennes sont fondées sur une coopération mutuellement bénéfique, notamment dans le domaine économique. Mais au fil des années, grâce à la confiance, cette coopération s’est étendue à d’autres domaines stratégiques.



Au cours des dix dernières années, la Chine a investi dans plusieurs projets d’infrastructures au Mali, ce qui a favorisé le développement économique local et renforcé les liens entre les deux capitales.



C’est dans ce contexte que l’Association pour la promotion de l’économie et de la culture entre la Chine et l’Afrique (Apcca) a initié une conférence-débat au Mémorial Modibo Kéita. L’objectif de cette conférence, qui avait pour thème “les relations sino-maliennes : une amitié de longue date qui se perpétue”, vise à jeter un regard rétrospectif sur les relations sino-maliennes qui, depuis plusieurs décennies, se caractérisent par une amitié solide et un partenariat stratégique. C’était aussi l’occasion, pour les membres de l’Apcca, de célébrer le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali.



Dans ses propos, l’ambassadeur chinois au Mali, S. E. Chen Zhihong, a fait savoir que les relations entre Beijing et Bamako ont été élevées au rang de communauté d’avenir partagé, avec la participation du Mali au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) à Beijing, tenu l’année dernière.



“2024 a été une année fructueuse pour les relations sino-maliennes. La rencontre historique entre Xi Jinping et Assimi Goïta à Beijing, en marge du sommet du Focac, illustre parfaitement la volonté des deux pays d’un avenir partagé. Les deux dirigeants ont conjointement annoncé la décision de porter les relations sino-maliennes au niveau stratégique”, a souligné l’ambassadeur Chen, précisant que 2025 est une année de mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing et du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali.



Le professeur Yoro Diallo a rappelé que les relations entre le Mali et la Chine sont enracinées dans une histoire partagée, une histoire de solidarité, d’entraide et de respect mutuel.



“Nous célébrons aujourd’hui ces relations qui ont traversé les décennies et qui continuent de se développer pour répondre aux défis contemporains. Ces relations ne se limitent plus à la diplomatie et à la coopération économique et commerciale. Elles couvrent une large gamme de secteurs stratégiques, et c’est dans cet esprit que nous devons travailler à les approfondir davantage”, a rappelé le professeur Diallo.



Dans un monde plus que jamais mondialisé et globalisé avec ses multiples défis et opportunités, il est essentiel de se demander comment renforcer nos relations dans un contexte mondial en constante évolution, selon Pr. Yoro Diallo.



“Le Mali, tout comme de nombreux pays africains, subit les effets du réchauffement climatique. C’est dans ce contexte que la coopération sino-malienne doit se tourner vers la transition énergétique. La Chine, avec ses avancées en matière d’énergies renouvelables, pourrait être un partenaire clé dans la mise en place de projets d’énergie solaire et éolienne au Mali”, proposera le conférencier.



Pr. Yoro Diallo a ensuite présenté au public le trophée que le gouvernement chinois lui a décerné. Cette distinction est la plus haute récompense que la Chine accorde à un expert. Il est le premier Africain et Malien à être décoré de la “China Government Friendship Award”.



Ousmane Mahamane