Me. Demba Traore, President de l'EDR : « Je suis fin prêt ! » Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Rien n’est plus beau que lorsque la nature se décide de te porter là où il se doit. Là où, tu mérites. Le 1er congrès d’Espoir de la démocratie et de la République (EDR), a élu Me Demba Traoré, le dauphin et fils héritier de feu Soumaïla Cissé à la tête du parti. Deux ans après sa création et cinq ans après la disparition de Soumaïla Cissé.



“Quand l’élève est prêt, le maître apparait”. Me Demba n’a brûlé aucune étape. Il n’a sauté aucun pas. Il a gravi tous les échelons, grade après grade, marche après marche et pas à pas. Me Demba est enfin prêt. Oui enfin, après tant d’années, 15 ans avec feu Soumaïla Cissé, 5 ans sans lui mais aux côtés du Pr. Salikou Sanogo, Me Boubacar Karamoko et autres, Me Demba est enfin prêt.



Oui prêt pour bien diriger un parti politique. Pour mener l’héritage de feu Soumaïla Cissé à bon port. Et pourquoi, pas plus ? Diriger le Mali. Me Demba est en fin prêt. Oui pour avoir été élu député, nommé ministre et occupé des postes au sein du parti URD aux côtés de son mentor. Oui pour avoir été là, en 2013, quand Soumaïla Cissé perdait contre IBK et allait en grand démocrate et républicain, féliciter IBK chez lui pour sa victoire. Me Demba était là, à ses côtés.



Pour avoir vu et vécu Soumaïla Cissé. L’opposant le plus qui a marqué les deux dernières décennies de la vie politique malienne. Fidèle parmi les fidèles, Me Demba a été là quand c’était doux et aussi là quand c’était amer. Et encore là aujourd’hui pour feu Soumaila Cissé et tout son héritage. Me Demba connait les coulisses politiques, tous les couloirs pour les avoir pratiquées du vivant et même après Soumaïla Cissé, à l’intérieur et à l’extérieur.



En 2020, parmi les premiers rapprochés, Me Demba a côtoyé le pouvoir de la Transition mais jamais, il n’a été aux abois ni pour avoir quelque chose, ni pour ne pas avoir eu quelque chose. Un comportement rarissime chez le politique malien aujourd’hui. Car cela fait appel à la plus haute dignité politique et la plus grande indépendance professionnelle. Jamais au grand jamais, personne n’a vu Demba, tomber ni dans un surcroît de louange encore moins, un excès de critique.



Aujourd’hui plus que jamais, Me Demba est vraiment prêt pour que Soumaïla Cissé soit vu à l’œuvre s’il devait être président. Ce que Soumaïla a vécu et vu, de travers le Mali, la sous-régionale et l’international. Ce que Soumaïla Cissé aurait su et connu, a un héritier aujourd’hui. Et cet héritier, c’est bien Me Demba Traoré. Si on n’a pas vu Soumaïla à l’œuvre, ce serait bien de tester Me Demba, son héritier.



Et même si Soumaïla Cissé vivait aujourd’hui et qu’il était à la tête de son parti, la main allait être passée comme ça. Car le fils est enfin prêt et Me Demba Traoré devait prendre les rênes du parti. Plus que jamais, Me Demba, l’héritier politique légitime de feu Soumaïla Cissé, est prêt. A vous l’honneur ! Maître Demba Traoré. A tes coups de maillet !



Bon vent !



Koureichy Cissé