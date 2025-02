Semaine des marques : Rideau sur une aventure passionnante - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Semaine des marques : Rideau sur une aventure passionnante Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | Mali Tribune

Tweet





La cérémonie de clôture de la Semaine des marques s’est tenue ce samedi 22 février 2025. Elle avait pour objectif de célébrer et donner une meilleure visibilité aux marques nationales. La Semaine des marques a primé les meilleures entreprises de chaque catégorie.



“Faire des marques locales un pilier du développement endogène” était le thème de cette édition de la Semaine des marques. Après une semaine riche en caravanes de promotion, en master class en jeux concours télés et radio, la Semaine des marques riche en activités s’est clôturée. Sept catégories de marques étaient en compétition et trois entreprises ou marques étaient nominées dans chacune : meilleur produit, meilleur service, jeune entrepreneure ; marque artisanale ; marque à l’international, marque préférée du public et marque féminine.



Cette initiative de la Centre malien de la Promotion industrielle (Cemapi) a été saluée par le ministre de l’Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo. Il a indiqué que la directrice a relevé avec brio le défi.



“Cette cérémonie marque l’aboutissement de la 2e édition de la Semaine des marques. A l’issue de laquelle les meilleures marques viennent d’être primées. Elle a été un franc succès. Je m’adresse particulièrement à vous les récipiendaires, je voudrais vous témoigner toute ma satisfaction et l’immense fierté qui m’anime aujourd’hui. Les distinctions qui viennent de vous être distribuées, honorent à travers vous le Mali dans son ensemble. En particulier le secteur privé qui se distingue aujourd’hui par son dynamisme et sa résilience. Malgré le contexte économique et géopolitique particulièrement difficile et contraignant, je vous rends un hommage mérité pour cette vision d’entreprise qui contribue sans nul doute à la concrétisation du développement endogène”, a-t-il salué.



Chaque lauréat de sa catégorie a remporté un chèque géant de 1 000 000 à 500 000 F CFA ainsi que des distinctions. Izo Max a remporté le prix de jeune entrepreneur, Faso Kaba est sortie lauréate de sa catégorie marque féminine, Sutura est la gagnante du prix écologique. Balimaya Couture est lauréat du prix marque artisanale. Vitablé est primé meilleure marque de produit. La meilleure marque de service a été attribuée à la BNDA également sponsor de cette deuxième édition.



La marque à l’international est revenue à Achoura et enfin l’eau minérale Diago a remporté le prix de la marque préférée du public.



Le made in Mali est de beaux jours devant lui !



Oumou Fofana



Semaine des marques :



La semaine Fofy



Le Salon des marques, initié pour promouvoir le made in Mali, a donné l’occasion cette année, aux visiteurs, d’apprécier l’expertise et la créativité d’une marque bien de chez nous : Fofy Industries. Entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matelas de mousse et à ressort, avec le temps la société a déployé ses tentacules pour embrasser d’autres domaines tous aussi importants pour les Maliens ; des salons marocains ; d’emballage de grande contenance plastique ; la tapisserie et la menuiserie et peinture Barbot. Elle dispose d’unités de production au Mali et s’élève au rang de leader sur le marché africain.



Au Salon de la marque, Fofy a impressionné par ses produits et ses stands ne désemplissaient pas. En effet, au-delà de ses produits pour lesquels il est incontestablement leader sur notre marché, faisant la du pays, Fofy est aujourd’hui la plus grande entreprise mécène. Il est difficile de voir des films, et autres créations culturelles et artistiques dans notre pays, sans un apport, un soutien de la société/



C’est pourquoi la semaine de la marque a été la semaine Fofy Industries.



Alexis Kalambry