Rédaction de la nouvelle Charte pour la Paix: Ousmane Issoufi Maïga dénonce le manque d'engagement des partis politiques"

Rédaction de la nouvelle Charte pour la Paix: Ousmane Issoufi Maïga dénonce le manque d'engagement des partis politiques" Publié le mercredi 26 fevrier 2025

Conférence de presse du Triumvirat du Dialogue Politique Inclusif

Tweet



Lors de sa rencontre de ce mardi 25 février avec le Haut Conseil économique, social et environnemental, Ousmane Issoufi Maïga, président de la Commission de rédaction du projet de la nouvelle charte nationale pour la paix et la réconciliation, a critiqué l’absence de plus de 200 partis politiques sur les 399 recensés.



L’ancien Premier ministre a déploré le manque d’engagement de nombreuses formations politiques dans le processus de rédaction de ce document crucial. Selon lui, ces partis préfèrent exprimer leurs critiques dans les journaux plutôt que de participer aux débats où des réponses pourraient leur être apportées. “Mais ils ne viennent pas ! Qu’ils viennent devant les gens au lieu d’écrire dans les journaux pour dire que la rédaction du projet ne vaut rien. Venez le dire, pour que l’on vous réponde !”, a-t-il lancé.



Il a insisté sur l’importance du dialogue et du débat contradictoire pour parvenir à un consensus : “C’est la confrontation des idées qui permet l’entente et fait avancer les choses.”



Ces propos mettent en lumière la prolifération des partis politiques au Mali, dont beaucoup semblent peu impliqués dans les processus de réforme et de réconciliation nationale. Une situation qui soulève des interrogations sur la réelle représentativité et l’engagement de ces formations dans la vie politique du pays.





