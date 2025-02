Mali : l’activiste « Ben le Cerveau » reste en prison - abamako.com

Mali : l'activiste « Ben le Cerveau » reste en prison Publié le mercredi 26 fevrier 2025

© aBamako.com par MS

La justice malienne a rejeté la demande de liberté provisoire déposée par Adama Diarra, plus connu sous le nom de « Ben le Cerveau », prolongeant ainsi la détention de l’activiste, initialement condamné en septembre 2023 pour « atteinte au crédit de l’État ».



En septembre 2023, Adama Diarra a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, pour avoir publiquement critiqué une éventuelle prolongation de la transition politique au Mali. Cette prise de position lui a valu des poursuites judiciaires pour « atteinte au crédit de l’État ». Malgré une réduction de peine en appel en février 2024, sa détention a été prolongée en raison de nouvelles accusations portées contre lui.

Après une audition devant le juge la semaine précédente, la demande de liberté provisoire de Diarra a été examinée. Le 24 février 2025, le tribunal a décidé de rejeter cette requête, maintenant ainsi l’activiste en détention. Les motifs précis de ce rejet n’ont pas été rendus publics.

Cette décision judiciaire suscite diverses réactions au sein de l’opinion publique malienne. Certains estiment que le maintien en détention de Diarra est justifié par la gravité des accusations portées contre lui, tandis que d’autres y voient une atteinte à la liberté d’expression et une tentative de réduire au silence les voix dissidentes.

