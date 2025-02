Développement durable et RSE : Le CICF sensibilise ses étudiants - abamako.com

Développement durable et RSE : Le CICF sensibilise ses étudiants Publié le mercredi 26 fevrier 2025

L’École Supérieure de Gestion de l’Information et de la Comptabilité (ESGIC), en partenariat avec le Centre International pour le Conseil et la Formation (CICF), a organisé, le 22 février 2025, une table ronde sur le développement durable (DD) et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Cet événement s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation des étudiants aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques actuels.



Dans un contexte marqué par des défis environnementaux croissants et des mutations économiques et sociales profondes, il est essentiel de mobiliser les jeunes générations. L’objectif de cette table ronde était d’initier les étudiants aux concepts du développement durable et de la RSE, des piliers fondamentaux pour une transition écologique réussie.



Ces thématiques s’alignent avec les engagements internationaux, notamment l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, et les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies. À travers cette initiative, l’ESGIC et le CICF entendent encourager une prise de conscience collective et préparer les futurs professionnels à intégrer ces enjeux dans leurs carrières.

DURALAB : Un programme novateur pour l’implication universitaire



Cette rencontre a également marqué le lancement de DURALAB, un programme initié par le CICF visant à renforcer les liens entre les universités et le secteur privé autour des questions de développement durable. Ce programme s’inscrit dans le cadre du Forum du Développement Durable (FDD5), prévu en juin 2025, et prévoit plusieurs espaces d’échanges et d’apprentissage pour permettre aux étudiants de



Le thème choisi pour cette première édition à l’ESGIC, « RSE et développement durable : pourquoi et comment agir ? », a permis d’aborder plusieurs axes : • L’impact des pratiques RSE sur la transition écologique et sociale • Le rôle des étudiants dans la mise en œuvre des ODD • Les opportunités professionnelles dans le domaine du DD et de la RSE



La table ronde a été animée par des spécialistes du développement durable et de la RSE, issus du monde universitaire, du secteur privé et d’organisations spécialisées. L’événement s’est structuré autour : • D’une conférence thématique sur les enjeux du DD et de la RSE, illustrée par des exemples concrets d’initiatives réussies. • D’une séance interactive permettant aux étudiants d’échanger directement avec les intervenants à travers des questions et contributions. • D’une présentation du Challenge Université, une compétition intégrée au FDD5, visant à encourager les étudiants à proposer des solutions innovantes en lien avec la transition écologique et sociale.



À travers cette initiative, les organisateurs espèrent : • Renforcer la sensibilisation des étudiants aux enjeux du développement durable et de la RSE. • Encourager une collaboration accrue entre les universités et le secteur privé pour la promotion des pratiques responsables. • Favoriser une mobilisation des étudiants autour du Challenge Université du FDD5, en les incitant à concevoir des projets concrets et impactants.



L’ESGIC et le CICF ont rappelé l’importance d’une participation active des étudiants et des enseignants dans ce type d’initiatives. L’université s’engage ainsi à promouvoir ces thématiques à travers ses plateformes et à garantir un cadre propice à ces échanges. De leur côté, les étudiants sont invités à prendre part activement aux discussions et à s’investir dans la construction d’un avenir plus durable.

Avec des événements comme celui-ci, l’ESGIC confirme son engagement en faveur d’une éducation tournée vers l’avenir, où les enjeux environnementaux et sociétaux occupent une place centrale. Le développement durable et la RSE ne sont plus seulement des concepts théoriques, mais des réalités incontournables pour les futurs professionnels et citoyens.