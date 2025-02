L’ancien ministre de la Justice et avocat Me Mamadou Ismaila KONATE à propos de L’AES : « Les populations continuent de souffrir, prises en étau entre la menace terroriste et les dérives autoritaires » - abamako.com

L’effectivité du retrait des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis le 29 janvier 2025 fait réagir de nombreux citoyens de la zone. Dans une note intitulée « La tourmente en AES : Entre aspirations et contradictions » qu’il a publié hier mardi 25 février 2025, l’ancien ministre de la Justice et des Droits de l’Homme du Mali, et avocat aux barreaux du Mali et de paris, Me Mamadou Ismaila KONATE a fait part de son ressentiment quant à l’indépendance souhaitée par ces trois pays (Mali, Niger, Burkina Faso). Dans cette note, l’avocat estime que les aspirations des pays de l’AES sont emplies de contradictions au regard des réalités de ces pays et de ce que vivent les citoyens. Lisez donc !

La tourmente en AES : Entre aspirations et contradictions

Mamadou Ismaila Konate – Avocat aux barreaux du Mali et de Paris