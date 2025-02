Coopération: l’ambassade de Chine dément tout refus de visa aux citoyens du Mali - abamako.com

Coopération: l'ambassade de Chine dément tout refus de visa aux citoyens du Mali
Publié le mercredi 26 fevrier 2025

Ci-dessous un Communiqué de l'ambassade de Chine au Mali qui fait un démenti sur le refus de reconnaître le passeport malien et de délivrer des visa aux citoyens du Mali.



Communiqué



L’Ambassade de Chine au Mali a remarqué que des allégations infondées et de fausses nouvelles concernant le visa chinois sont récemment apparues sur les réseaux sociaux. A cet égard, l’Ambassade de Chine souligne ses positions suivantes :



1.L'Ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé de reconnaître le nouveau passeport malien.



2.L'Ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé systématiquement de visa aux citoyens maliens.



3.L'Ambassade de Chine a toujours une attitude positive envers les Maliens qui souhaitent se rendre en Chine pour faire des échanges et des coopérations. En même temps, toute demande de visa chinois doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur .



4.L'Ambassade de Chine condamne tous les actes calomniant la Chine et portant atteinte aux relations sino-maliennes, et se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires.



5.L'Ambassade de Chine est disposée à travailler avec tout le monde pour assurer le développement sain et durable du partenariat stratégique sino-malien.





Bamako le 26 février 2025