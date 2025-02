Bamako: cinq Maliens rapatriés des États-Unis accueillis par les autorités à l’aéroport - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bamako: cinq Maliens rapatriés des États-Unis accueillis par les autorités à l’aéroport Publié le mercredi 26 fevrier 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Arrivée à Bamako des migrants maliens résidant en Angola

Bamako, le 02 septembre 2021. Des migrants maliens en situation irrégulière sur leur terre d`accueil d`Angola, sont arrivés à l`aéroport de Bamako-Sénou. Tweet



Ce mercredi 26 février 2025, cinq compatriotes maliens rapatriés des États-Unis sont arrivés à Bamako à 9h12 par un vol charter. À leur descente d’avion, ils ont été accueillis par le Chef de Cabinet du Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine.

L’émotion était palpable à l’aéroport. Sur leurs visages, on pouvait lire un profond soulagement, et certains n’ont pas hésité à exprimer leur gratitude par des prières, célébrant ainsi leur retour tant attendu sur la terre natale.

Les rapatriés ont chaleureusement remercié les autorités pour l’accueil qui leur a été réservé, soulignant que le Mali fait partie des rares pays où les autorités se mobilisent activement pour accompagner ses compatriotes de retour. Un geste qui, selon eux, témoigne d’une réelle considération envers les Maliens en détresse partout où ils se trouvent.



Ils ont également tenu à exprimer leur sincère reconnaissance au Ministre Mossa AG ATTAHER pour son engagement et son assistance, qui leur permettront de se réintégrer progressivement dans leur pays.



Cette arrivée montre une fois de plus l’importance du soutien moral et financier qu’apporte le département aux migrants de retour et la nécessité de renforcer les actions en faveur de leur réinsertion socio-économique.





aBamako