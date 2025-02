Diplomatie: le Président de la Transition reçoit Dr Mohammed Bin Abdulaziz AL-KHULAIFI, émissaire de l’Émir du Qatar - abamako.com

Publié le mercredi 26 fevrier 2025

© Autre presse par DR

Diplomatie: le Président de la Transition reçoit Dr Mohammed Bin Abdulaziz AL-KHULAIFI, émissaire de l’Émir du Qatar

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a accordé une audience, ce mercredi 26 février 2025, à Dr Mohammed Bin Abdulaziz AL-KHULAIFI, Secrétaire d’État du Qatar. L’émissaire qatari a transmis un message de solidarité et d’amitié de l’Émir du Qatar et a salué les efforts des autorités maliennes en matière de sécurité et de développement.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée diplomatique en Afrique visant à consolider les liens entre Doha et les pays de la sous-région. L’audience s’est tenue en présence du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye DIOP, ainsi que du Ministre de l’Économie et des Finances, M. Alousséni SANOU.



À cette occasion, le Secrétaire d’État qatari a salué la coopération entre les deux nations ainsi que les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme et le développement socio-économique du pays.



Cette visite témoigne de la volonté des deux nations de consolider leur partenariat et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération au bénéfice de leurs populations.



M.S