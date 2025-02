Mali-Qatar : Signature d’un accord de 25 milliards de Fcfa - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-Qatar : Signature d’un accord de 25 milliards de Fcfa Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | L’Essor

© Autre presse par DR

Diplomatie: le Président de la Transition reçoit Dr Mohammed Bin Abdulaziz AL-KHULAIFI, émissaire de l’Émir du Qatar

Tweet





La signature a été faite entre le ministère de l’Économie et des Finances et le Fonds qatari pour le développement, hier à Koulouba. Ce pays du Golfe accompagne ainsi les efforts de notre pays pour restaurer la paix, la stabilité et la sécurité



Le Mali et le Qatar ont signé, hier, un accord de don et de prêt d’une valeur de 50 millions de dollars américains, environ 25 milliards de Fcfa. Cet accord est intervenu à la suite de la visite du ministre d’État au Affaires étrangères du Qatar, Dr Mohammed Bin Abdulaziz Al-Khulaifi, dans notre pays.



La signature a été faite entre le ministère de l’Économie et des Finances et le Fonds qatari pour le développement. Ces fonds permettront de renforcer les services sociaux de base et l’amélioration du bien-être de la population, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire.



C’est ce qu’on retient essentiellement de la visite du ministre d’État qatari. L’hôte de marque a été reçu hier après-midi à Koulouba par le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. L’audience a enregistré la présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et de son collègue chargé de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou.



Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la tournée diplomatique du ministre d’État aux Affaires étrangères du Qatar en Afrique. Selon nos informations, même si rien n’a filtré de cette rencontre, le visiteur du jour était porteur d’un message de soutien de l’Émir de l’État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani au Chef de l’État.



Les échanges du Président Goïta et du ministre d’État qatari ont surtout porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Aussi, convient-il de rappeler que le Mali et le Qatar entretiennent d’excellentes relations d’amitié et de coopération, en témoignent la diversité des domaines de collaboration, la densité des échanges et les différentes visites effectuées par les autorités de part et d’autre. Ce pays du Golfe soutient et accompagne le Mali dans ses efforts visant à instaurer la paix, la stabilité et la sécurité.



Souleymane SIDIBE