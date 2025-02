Mali : Choguel Maïga dénonce la rupture du « Pacte d’honneur » - abamako.com

Mali : Choguel Maïga dénonce la rupture du « Pacte d'honneur » Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | APA

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

L’aile favorable à Maïga du M5-RFP dénonce une « rupture » avec les militaires au pouvoir et dresse son bilan de la transition politique entamée en 2020.



L’aile du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) fidèle à Choguel Kokalla Maïga a publié samedi un bilan de ses actions durant la période de Transition au Mali, dénonçant une « rupture officielle » du pacte conclu avec les militaires.



Cette faction du mouvement, qui a tenu un meeting samedi dernier à la Maison de la presse de Bamako, rappelle sa « lutte patriotique » ayant conduit à la chute du régime d’Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 et le partenariat établi avec l’ex-Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) en mai 2021 à la faveur de la « rectification de la transion ».



« Ce partenariat stratégique fut bâti autour d’un engagement sincère pour la mise en œuvre d’actions pertinentes pour la Refondation du Mali », indique le document, citant plusieurs réalisations dont le Cadre Stratégique de la Refondation de l’État (2022-2031), la révision constitutionnelle et la reconquête de Kidal.



Sur le plan sécuritaire, le bilan souligne le départ des forces étrangères, notamment la Minusma et l’opération Barkhane en 2022. « Le Mali a été débarrassé de tout ce qui pouvait l’empêcher de réaliser la vision endogène du MaliKura », affirme le mouvement.



Le groupe considère cependant que le limogeage de Choguel Maïga le 20 novembre 2024, remplacé par le général Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement de transition, marque « la rupture officielle du Pacte d’honneur » scellé avec les autorités militaires.



Malgré ces tensions, le mouvement appelle « le Peuple malien à rester mobilisé et vigilant pour la conclusion heureuse de la Transition » et la concrétisation des réformes engagées.



