L'assemblée générale extraordinaire de la femafoot reportée sine die Publié le jeudi 27 fevrier 2025 | Studio Tamani

La fédération malienne de football renonce à la ténue, le 28 février, de son assemblée générale extraordinaire. Elle l’a fait savoir dans une lettre circulaire parue le mercredi 26 février 2025 sur les réseaux sociaux.



Dans sa lettre, la fédération malienne de football justifie ce report par la mise en place d’une commission de relecture des textes qui doit proposer un document final. Cependant, elle n’a pas fixé une nouvelle date pour la rencontre, mais précise « qu’une nouvelle convocation et les textes à réviser seront envoyés dans les prochains jours ».



Par ailleurs, elle rappelle dans sa lettre, que cette assemblée générale extraordinaire visait à adopter le budget de la Femafoot de l’année 2025 et de réviser certains textes. « les propositions de textes de révisions ont été déjà envoyées à la Fifa, fédération internationale de football Association, qui à son tour a fait des observations », ajoute la fédération malienne de football.



L’étude de performance exigée



Rappelons que la direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP) avait demandé à la Femafoot de « surseoir à toutes modifications de textes pour préserver un climat social apaisé dans le milieu footballistique ».



Dans la foulée, l’Inspection du secteur des sports, un autre acteur du sport relevant du ministère des Sports réclame la réalisation d’un « audit de performance » portant sur la gouvernance de la Femafoot.



Un report prévisible



Pour des chroniqueurs sportifs le report de l’assemblée générale extraordinaire de la fédération malienne de football est prévisible car c’est la loi qui l’interdit. Moussa Ballo chroniqueur demande aux deux parties de respecter les textes en viveur pour éviter une crise au sein du football malien.