Alors qu’elle était en route pour une cérémonie à Kita : Le convoi du ministre de l’Environnement a été victime d’une mine hier • 02 militaires tués et des blessés à déplorer - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Alors qu’elle était en route pour une cérémonie à Kita : Le convoi du ministre de l’Environnement a été victime d’une mine hier • 02 militaires tués et des blessés à déplorer Publié le vendredi 28 fevrier 2025 | Nouvel Horizon

Tweet



Après l'attaque qui a ciblé le 13 février 2025 le convoi du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à Niena dans la région de Sikasso, c'est celui de M Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement qui a fait l'objet d'une attaque terroriste à la mine (Engin Explosif Improvisé). Les faits qui sont survenus hier jeudi 27 février dans la matinée se sont déroulés entre les localités de Soribougou et Kati alors que la délégation ministérielle se rendait à une cérémonie à Kita. Ladite attaque a fait, selon des sources proches du Département, deux (02) victimes parmi l'escorte militaire. D'autres sources introduites évoquent une dizaine de blessés et des véhicules endommagés. Quant au ministre, elle est sortie intacte de cette attaque.



Nouvel horizon