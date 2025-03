Lancement du processus budgétaire 2026 : un contexte macroéconomique rassurant, selon le ministre Sanou - abamako.com

Lancement du processus budgétaire 2026 : un contexte macroéconomique rassurant, selon le ministre Sanou Publié le samedi 1 mars 2025

© aBamako.com par MS

Lancement du processus budgétaire 2026 : un contexte macroéconomique rassurant, selon le ministre Sanou

Le ministre de l’Économie et des Finances, M. Alfousseyni Sanou, a présidé, le jeudi 27 février 2025 la conférence de lancement du processus budgétaire 2026. Aux côtés du ministre du Commerce et de l’Industrie, étaient réunis les principaux acteurs du secteur économique, notamment le directeur du Budget, M. Ahmadou T. Haïdara, ainsi que des représentants des institutions, du secteur privé et de la société civile.



Dans son discours d’ouverture, le ministre Sanou a dressé un tableau encourageant des perspectives économiques du Mali. Il a annoncé que le taux de croissance réelle du PIB, estimé à 5% en 2024, devrait atteindre 5,9% en 2025 et 6,1% en 2026. Cette progression est portée par une politique économique prudente et des réformes structurelles visant à dynamiser les secteurs clés de l’économie nationale.



En matière d’inflation, le ministre a souligné que celle-ci demeure maîtrisée et devrait se maintenir en dessous de la norme communautaire de 3%, grâce aux actions combinées de la Banque Centrale et des efforts du gouvernement, des acteurs économiques et d’une bonne campagne agricole.



Les premières estimations budgétaires de 2024 révèlent une mobilisation exceptionnelle des recettes fiscales, avec un taux de pression fiscale de 15,6% du PIB, dépassant largement la prévision initiale de 14,8%. Parallèlement, les dépenses publiques ont été contenues, représentant 4% du PIB contre une prévision de 5,6%.



Quant au déficit budgétaire, il est ressorti à 2,6% du PIB, soit bien en deçà des 4,4% initialement attendus. Ces résultats témoignent d’une gestion budgétaire rigoureuse et d’une amélioration des performances économiques globales du pays.



Dans le cadre du processus budgétaire 2026, le gouvernement entend intensifier la mobilisation des ressources intérieures et rationaliser les dépenses publiques. Ces efforts s’inscrivent dans un nouveau cadre stratégique, marqué par l’adoption du document Vision 2023 et de la Stratégie nationale d’émergence et de développement durable 2024-2033.



Le ministre Sanou a annoncé que la politique budgétaire prévisionnelle vise un déficit budgétaire de 3,6% du PIB en 2025, puis de 3% en 2026, en ligne avec les engagements de convergence économique régionale.



Malgré les défis économiques mondiaux et les tensions géopolitiques, le Mali bénéficie d’un environnement macroéconomique stable, marqué par une amélioration notable de la situation sécuritaire et sociopolitique. La montée en puissance des forces armées et de sécurité maliennes a permis de renforcer la protection des populations et de sécuriser l’ensemble du territoire national.



Le directeur du Budget, M. Ahmadou T. Haïdara, a souligné que les efforts de mobilisation des recettes seront poursuivis et consolidés afin de garantir une plus grande autonomie financière du pays.



