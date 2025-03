Baisse des températures : Retour de la chaleur à partir du 3 mars - abamako.com

Baisse des températures : Retour de la chaleur à partir du 3 mars Publié le samedi 1 mars 2025 | Mali Tribune

Bamako et plusieurs régions du pays connaissent, depuis quelques jours, une baisse des températures laissant place à la fraîcheur et à des coups de vent. Cette tendance va prendre fin au maximum dans une semaine. Les prévisionnistes de Mali Météo annoncent le retour de la chaleur à partir du 3 mars.



De la fraicheur accompagnée souvent des coups vent par endroits ! Plusieurs localités du Mali profitent en ce moment d’une baisse des températures généralisée après la hausse de thermomètre connue quelques semaines plutôt.



Ce que nous sommes en train de vivre est aussi analysé par l’Agence nationale de la météorologie.



Ce changement de climat s’explique selon Bakari Mangane, chef bureau prévisions et alerte métrologique de Mali-Météo. “D’année en année, nous constatons une variabilité de températures au niveau des surfaces océaniques. Lorsqu’il y a une variabilité à ce niveau-là, évidemment il y a une répression sur nous, au Mali”, dit-il.



Selon l’expert, “ce changement peut être un renforcement de vent, des phénomènes comme des grandes pluies qui peuvent créer des dégâts énormes comme nous avons eu l’année passée. La baisse ou hausse des températures avec des jours plus chauds et des jours moins chauds. Souvent, il ne fait ni chaud ni froid aussi”.



En premier lieu



Lorsque nous avons à faire avec un temps pareil, les prévisionnistes conseillent de protéger en premier les enfants et les personnes âgées. En cas de maladie, orienter les personnes concernées vers un centre de santé spécialisé.



Des pics de chaleur encore



Après ces douces journées, les températures vont commencer à monter à partir du 3 mars. Pour le prévisionniste, “la sensation du froid va se retirer complément à partir de mi jusqu’à la fin de mars pour laisser place à la période chaude”.



Si d’après les premières analyses de l’Agence nationale de la météorologie, “nous n’allons pas connaître un mois de mars très chaud”, le thermomètre sera élevé, par contre, à partir du mois d’avril.



“Il y aura de la chaleur mais pas de chaleur extrême. Des cas externes pourraient se produire courant avril et mai avec des pics par moments”, affirme l’expert Bakari Mangane. Pour lui, “la variabilité climatique va poursuivre. Les températures peuvent grimper. Souvent c’est une baisse relative ou c’est constant. Des coups de vent peuvent réduire la température. La tendance est à la hausse de façon générale ville par ville”.



Grande utilité



De février jusqu’en avril, il est aussi attendu les premières pluies au Mali appelées “pluies de mangue”. Ces activités orageuses aux yeux du chef bureau prévisions et alerte métrologique de Mali-Météo sont de grande utilité. “Elles ont pour rôle de nettoyer les villes, réduire considérablement des bactéries dans la poussière”, rappelle le prévisionniste informant que des pluies pourraient être importantes par endroits.



Suivant les prévisions de Mali Météo, les pluies se produiront dans plusieurs localités de Sikasso, Bamako, Ségou, passant par Koutiala, Bougouni, Mopti, même Kayes et Kéniéba.



Kadiatou Mouyi Doumbia