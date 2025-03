Financement du terrorisme a travers l’USAID : Washington accuse, Bamako se défend - abamako.com

Financement du terrorisme a travers l'USAID : Washington accuse, Bamako se défend Publié le samedi 1 mars 2025 | Aujourd`hui

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali a exprimé sa surprise suite à la publication du Département de l’efficacité gouvernementale des Etats Unis d’Amérique du 15 février 2025, concernant une aide 14 millions de dollars, soit près de neuf milliards de F CFA, apportée par l’Agence américaine pour le Développement international (USAID) en “appui à la cohésion sociale au Mali”.



Dans le communiqué, le gouvernement du Mali souligne que depuis deux ans, il s’est réservé, pour des considérations de souveraineté et de sécurité, de signer l’Accord quinquennal de subvention d’objectif de développement avec les Etats-Unis d’Amérique, doté d’un montant de plus de 631,66 millions de dollars, soit environ 400 milliards de F CFA, relatif au financement de l’USAID. Et de préciser que l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Mali est parfaitement au courant des réserves maliennes. Selon le communiqué, la position du gouvernement de Transition résulte d’une part de la volonté des Maliens, exprimée à l’issue des Assises nationales de la refondation (ANR), de refonder leur pays, et d’autre part de la détermination des plus hautes autorités d’éradiquer le terrorisme.



En effet, mentionne le communiqué, le chef de l’Etat est arrivé à la conclusion que certaines aides, en plus de porter atteinte à la souveraineté des Etats, constituent des moyens de financer le terrorisme international.



Et de poursuivre qu’après les récentes dénonciations effectuées par les autorités américaines, concernant les cas de détournement des fonds de l’USAID à des fins diverses, notamment le financement et le soutien au terrorisme, le gouvernement de Transition salue cette nouvelle orientation et les invite à engager des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes coupables d’avoir financé le terrorisme international, dont le Mali et les autres Etats de la Confédération AES sont victimes. En outre, le communiqué indique que le gouvernement de Transition invite les autorités américaines à lui fournir d’amples informations relatives à l’aide supposée de 14 millions de dollars de l’USAID en “appui à la cohésion sociale au Mali” d’autant plus que l’Accord quinquennal de subvention d’objectif de développement avec les Etats-Unis d’Amérique n’est toujours pas signé par le Mali. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali remercie l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Bamako pour sa bonne collaboration et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Boubacar Païtao