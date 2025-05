Mali : 21 terroristes tués dans l’ouest du pays (armée) - abamako.com

Publié le mardi 29 avril 2025 | Xinhua

L'armée malienne a annoncé lundi avoir tué 21 terroristes dans une opération menée à Sébabougou, dans l'ouest du Mali.



Sébabougou est sous contrôle grâce à "des frappes aériennes qui ont visé un repaire de retranchement des terroristes, détruisant plusieurs de leurs bases", a indiqué l'armée dans un communiqué.



Selon la même source, les terroristes ont abandonné dans leur fuite 21 corps ainsi que des dizaines d'armes avec munitions et accessoires, des moyens de transport et du matériel de communication.



"Les opérations de ratissage se poursuivent pour retrouver les nombreux blessés et les criminels en débandade", indique le communiqué, ajoutant que cinq soldats ont été blessés durant les affrontements.