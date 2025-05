Jusqu’où ira la ministre Madina Sissoko ? - abamako.com

News Politique Article Politique Jusqu’où ira la ministre Madina Sissoko ? Publié le mardi 29 avril 2025 | Le témoin

Le blocage des camions de transport aux différentes frontières persiste depuis deux semaines, en dépit des embouteillages et les équations de stationnement qu’occasionne la densité du trafic



En cause, la réactivation soudaine, par la Ministre en charge des Transports, du Règlement N°14 de l’Uemoa en rapport avec les normes de pesage, de gabarit et de charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises. Véritable coup de pied dans la fourmilière, la rigueur de Madina Sissoko n’a vraisemblablement épargné aucun exploitant des différents corridors à l’importation comme à l’exportation. Et pour cause, rares sont les camions dont le poids, le gabarit et la charge à l’essieu respectent les prescriptions du Règlement Uemoa, avec notamment des charges qui excèdent à la fois le volume et le poids indiqués ou encore des modifications de l’essieu à cette fin. L’application du règlement communautaire a ainsi perturbé l’agenda de nombreux transporteurs contraints au transbordement des marchandises à la frontière lorsque la situation n’exige pas le rétablissement des carrosseries transformées en l’état initial. En dépit de l’impact incalculable sur le débit des recettes douanières, la ministre des Transports n’a lâché du lest, selon nos sources, que pour certaines catégories de véhicules hors-normes en rapport avec les secteurs miniers et l’exportation du coton. Pour le reste, les interrogations n’ont de cesse de foisonner sur une mesure dont la pertinence est d’autant plus douteuse que les véhicules hors-normes ont déjà fini de ronger le réseau routier que la ministre prétend protéger. Et d’aucuns de ne pas exclure l’avènement de sanctions pécuniaires contre certains transporteurs pour les dommages déjà causés aux routes.



Le Temoin