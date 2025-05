Tombouctou : trois terroristes leaders de Tonka neutralisés par les FAMA - abamako.com

Tombouctou : trois terroristes leaders de Tonka neutralisés par les FAMA Publié le mardi 29 avril 2025 | Le témoin

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou



C’est aux environs de 12H30, vendredi 25 avril 2025, selon les informations de l’Etat-Major Général des Armées, que les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont réalisé des interventions chirurgicales ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, dont trois chefs locaux de premier plan vivement recherchés.



Il s’agit de Samba Diallo, chef poseur d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) de la zone de Tonka, Amadou Barry dit Bourra et Ibrahima Diallo, tous deux acteurs influents du réseau djihadiste local. Des armes, des munitions, des moyens de communication et des matériels entrant dans la fabrication des EEl ont été également récupérés.



Cette opération, louée pour son succès, s’inscrit dans le cadre d'une intensification des efforts contre les groupes armés utilisant des engins explosifs improvisés (EEI) et impliquant des enfants dans leurs activités illégales. Ladite intervention est consécutive à une mission de reconnaissance offensive ayant permis de déjouer une embuscade dans le secteur de Kochia, à 08 km au Sud-Est de Tonka, cercle de Goundam, région de Tombouctou.



Par ailleurs, l’État-Major Général des Armées dit avoir constaté un changement de stratégie des terroristes qui privilégie actuellement l’usage des EEI comme mode d'action de prédilection afin d'insuffler de la peur. Pour ce faire, les terroristes reposent sur des complicités locales impliquant majoritairement des mineurs dans les missions de guetteurs et de déclencheur des charges. L’État-Major Général des Armées exhorte par conséquent les populations à plus de vigilance dans la lutter contre le recrutement des enfants soldats, actuellement dernier recours des terroristes, tout en saluant le professionnalisme de l’unité engagée pour la paix et la souveraineté retrouvée.



Aly Poudiougou