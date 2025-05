Mali-Transition : Et si la quête de la cohésion sociale n’est qu’un slogan de plus ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-Transition : Et si la quête de la cohésion sociale n’est qu’un slogan de plus ? Publié le lundi 28 avril 2025 | arc en ciel

© Autre presse par DR

Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, le Colonel Major Ismail WAGUE

Tweet

Depuis qu’ils ont pris les rênes du pouvoir en 2020, les autorités au sommet de la Transition ne cessent de prôner l’unité, la cohésion et la paix entre les fils et filles du pays.





Une belle promesse, reprise à chaque discours officiel, à chaque sommet régional, à chaque déclaration solennelle. Mais sur le terrain, une autre réalité se dessine : celle d’un climat politique crispé, marqué par la stigmatisation systématique d’une partie de la classe politique. Alors, posons la question sans détour : les autorités veulent-elles réellement de la cohésion sociale?



Des Assises nationales de la refondation aux dialogues dits inclusifs, en passant par des forums régionaux et nationaux sur la paix, les initiatives n'ont pas manqué. Des millions ont été mobilisés, des jours entiers consacrés à la « parole du peuple ». Mais à quoi tout cela a-t-il servi si, à chaque tournant, on continue de désigner certains acteurs politiques comme les responsables de tous les maux du Mali ?



Bientôt cinq ans, les discours accusateurs persistent. Les arrestations politiques, les interdictions de manifester, les mises à l’écart... Tout cela donne le sentiment qu’on préfère écraser les voix discordantes. Où est l’esprit de réconciliation quand on ravive les blessures du passé au lieu de les panser ? Où est la cohésion si elle exclut ceux qui ne partagent pas la vision du pouvoir en place ? Allons-nous rester sur ce schéma ? Quand est ce que les autorités comprendront que l’unité tant recherchée ne pourrait jamais arriver si elles continuent dans cette lancée ?



Ne dit-on pas que la « paix ne se décrète pas, elle se construit ». Et elle ne peut se faire sans justice équitable, sans pardon sincère, sans inclusion réelle. L’histoire du Mali regorge de moments où le pays a su se relever. Mais jamais sans dialogue honnête. Jamais en tournant le dos à la moitié de ses enfants.



La paix véritable ne se construit pas sur le silence forcé ni sur l’exclusion, mais sur le dialogue franc, le pardon mutuel et la justice équitable pour tous.



Le peuple malien, épuisé par des années de conflits, et d’instabilité, mérite des réponses sincères.



A force de creuser le fossé entre les fils du pays, elles risquent de réveiller des tensions bien plus profondes.



Djibril Diallo