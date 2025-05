Coopération AES-Royaume Chérifien: le Maroc ouvre son accès sur la mer au Mali, au Burkina et au Niger, les Chefs de la diplomatie de l’AES reçus par le Roi Mohammed VI - abamako.com

Publié le mardi 29 avril 2025

© Autre presse par DR

Coopération AES-Royaume Chérifien: le Maroc ouvre son accès sur la mer au Mali, au Burkina et au Niger, les Chefs de la diplomatie de l’AES reçus par le Roi Mohammed VI

Rabat, le 29 avril 2025 - Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la Confédération des Etats du Sahel et le Royaume du Maroc, les ministres en charge des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ont été reçus en audience dans la soirée du 28 avril par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



L’audience royale a permis aux trois ministres, d’échanger avec Sa Majesté le Roi, sur les acquis et les défis de la Confédération des États du Sahel, et recueillir ses conseils avisés pour la consolidation de la dynamique AES.

A l’issue de l’audience, le Chef de la diplomatie burkinabè a indiqué que lui et ses collègues malien et nigérien repartent très satisfaits.



« Nous avons été impressionnés par trois faits au cours de l’audience : le premier, c’est l’amour de Sa Majesté pour l’Afrique et les africains ; le deuxième, c’est sa parfaite connaissance de nos pays et de la sous-région, et le troisième c’est sa grande disponibilité à coconstruire avec ses frères africains de nouveaux rapports; et c’est vraiment quelque chose de très touchant », se satisfait le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE.



Il a également reconnu que Sa Majesté Mohammed VI a toujours été un grand défenseur de la coopération sud-sud, avec comme preuve l’Initiative royale pour l’accès des pays enclavés à l’océan Atlantique, une initiative accueillie très favorablement par les pays de l’AES.



A l’occasion de cette audience, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a transmis un message du Président du Faso Chef de l’Etat à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Je lui ai apporté le message d’amitié et de fraternité de son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso Chef de l’État, qui, comme vous le savez, a fait une partie de sa formation ici au Maroc. Il en garde un très bon souvenir. Il m’a chargé de lui traduire toute son amitié et toute sa fraternité », a précisé SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.



A.O