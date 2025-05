Concertations sur la relecture de la Charte des partis politiques : les forces vives recommandent un mandat de cinq ans pour le Gal Assimi Goïta - abamako.com

Concertations sur la relecture de la Charte des partis politiques : les forces vives recommandent un mandat de cinq ans pour le Gal Assimi Goïta Publié le mardi 29 avril 2025 | aBamako.com

Les concertations nationales sur la relecture de la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant la Charte des partis politiques sont achevées ce mardi 29 avril 2025 au Centre international de conférences de Bamako en présence du Premier ministre, le Gal Abdoulaye Maïga.



À l'issue des travaux, les forces vives de la Nation ont recommandé l'installation du Gal Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de cinq ans à compter de cette année, renouvelable, selon les conclusions présentées par le rapporteur général.



Parmi les autres recommandations phares figurent la dissolution des partis politiques jugés non conformes aux exigences de la refondation en cours.



Ces assises se sont toutefois déroulées sans la participation de plusieurs partis politiques, qui dénoncent une violation de la Constitution et remettent en cause la légitimité des recommandations issues de ces concertations.



MS