Championnat national de football : Le Stade malien prend ses distances

Vainqueur du clasico malien, le Stade malien de Bamako a pris ses distances en tête du championnat et compte désormais 6 points d’avance sur le Djoliba AC qu’il a battu en clôture de la 19e journée de la Ligue 1 Orange (3-1).



Dans le choc au sommet de la 19e sortie de la Ligue I Orange du Mali, le Stade malien de Bamako s’est imposé face à son rival de Djoliba par 3 buts à 1. C’était le dimanche 27 avril dernier au Stade du 26-Mars de Bamako. Ce clasico malien avait un parfum de revanche pour les Blancs de Bamako, battus (1-0) par les Rouges lors de la phase aller du championnat. En pleine forme, le Stade malien de Bamako qui restait sur une série de 8 matchs sans défaite a prolongé son invincibilité en l’emportant devant son grand rival de tout le temps pour un 9e match consécutif sans défaite. De ce fait, les pensionnaires de Sotuba prennent leur revanche sur ceux du Complexe Sportif Karounga Kéïta. Avec 43 points, ils comptent désormais 6 points d’avance sur leur victime qui occupe la 2e place du classement avec 37 unités. Après 19 journées jouées dans la Ligue 1, il reste 7 journées pour clore le championnat. Et le Stade malien de Bamako affiche sa forte ambition de remporter le titre de champion détenu par le Djoliba AC.





A l’issue du clasico, l’entraîneur du Djoliba, Demba Traoré, a reconnu la mauvaise prestation de son équipe. « Nous avons fait un mauvais match. C’est dur, mais c’est aussi ça, le football. Malgré les six points de retard, nous allons continuer à nous battre pour le titre », a-t-il admis. De son côté, Mamoutou Kané « Mourlé » a laissé entendre que : « Il fallait répondre sur le terrain à tout ce qui s'est dit. Bravo aux joueurs, mais ce n’est pas encore fini. Le plus dur commence maintenant. Le championnat n'est pas encore terminé. C’est maintenant que commence la bataille mentale ».







Moussa Bangaly