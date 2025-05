Mali nouveau : 61 232 milliards F CFA pour bâtir l’avenir - abamako.com

Mali nouveau : 61 232 milliards F CFA pour bâtir l'avenir Publié le mercredi 30 avril 2025 | Mali Tribune

Le gouvernement malien a officiellement lancé, le 17 avril 2025 à Bamako, la Stratégie nationale pour l’émergence et le développement durable (Snedd 2024-2033), dotée d’un financement prévisionnel de 61 232 milliards F CFA.



Cette feuille de route décennale vise à amorcer une transformation structurelle du pays et à bâtir les fondations du "Mali Nouveau".



La Snedd s’articule autour de cinq axes stratégiques : Renforcement de la souveraineté, paix et sécurité ; Refondation de la gouvernance ; Transformation structurelle de l’économie et croissance durable ; Développement du capital humain et des territoires résilients ; Gestion durable de l’environnement et résilience climatique.



Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, cette stratégie représente un investissement moyen annuel de 6123 milliards F CFA, avec un besoin de financement complémentaire évalué à 1139 milliards F CFA.



En parallèle, le gouvernement a présenté la Vision Mali Kura 2063, déclinée en 11 projets structurants couvrant des secteurs clés tels que l’agriculture (Farafina Jigine), l’énergie (Yelen Kura), l’industrie (Industrialiser le Mali), la culture et le patrimoine (Kankou Moussa Seguina), l’urbanisme (Sigida Yiriwa), la digitalisation (Innovation & Numérisation), ou encore l’environnement (Mali Vert et Bien-être).



D’autres initiatives portent sur la formation (Programme Sankoré), l’intégration internationale, les réformes institutionnelles et la création d’une infrastructure géospatiale.



Sur le plan macroéconomique, le Mali affiche une croissance de 4 % du PIB en 2024, tirée par l’agriculture et les services. Le déficit budgétaire est ramené à 2,9 %, en partie grâce à la maîtrise de la masse salariale publique et à la digitalisation des recettes fiscales et douanières. La dette publique, estimée à 52,6 % du PIB, reste soutenable, avec un risque de surendettement jugé modéré par la Banque mondiale.





Cette dynamique s’inscrit dans une volonté claire des autorités de repositionner le Mali sur une trajectoire de croissance inclusive, durable et souveraine à l’horizon 2033 et au-delà.



La gestion sous le coup de l’urgence



Attribué le titre à Mohamed Ahmed Ag Hamani lors du lancement de son dernier livre, la semaine passée et analysons les chiffres.



Le tempo de présentation de ce Plan donne la priorité aux urgences du Mali et non aux enjeux et innovations de l’économie durable. La stratégie du ministre Sanou met l’accent sur : Renforcement de la souveraineté, paix et sécurité, Refondation de la gouvernance, Transformation structurelle de l’économie et croissance durable, Développement du capital humain et des territoires résilients, Gestion durable de l’environnement et résilience climatique.



Le ministre de l'Economie et des Finances, Alousséni Sanou, n'a pas spécifiquement détaillé les sources de financement. Cependant, un besoin de financement complémentaire de 1139 milliards F CFA suggère que les ressources propres du Mali ne suffisent pas à couvrir l'intégralité de l'investissement annuel moyen de 6123 milliards F CFA.



Les sources de financement pourraient potentiellement inclure les recettes fiscales et autres revenus de l'Etat. Le Mali pourrait solliciter l'aide d'organisations internationales (comme la Banque africaine de développement, le FMI), de pays partenaires, ou d'autres institutions financières pour combler le déficit.



A. K. Dramé



Journaliste indépendant, analyste et chercheur en stratégie de croissance accélérée, enjeux et innovations du développement durable.