Journée mondiale du livre et du droit d’auteur : Pour promouvoir les livres et les auteurs

La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA) est une occasion unique dédiée à la lecture et aux livres.



Depuis 30 ans, elle est célébrée chaque 23 avril et a été instaurée par l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture connu sous l’acronyme Unesco. Le thème de l’édition 2025, "Ecrire le présent, raconter l’instant", nous invite à explorer le pouvoir de la littérature pour saisir et transmettre les réalités actuelles, tout en nous projetant vers un avenir éclairé.



Proclamée en octobre 1995, cette Journée mondiale célèbre la richesse de la littérature et les efforts des créateurs qui lui donnent vie. En de nombreux pays, en particulier les francophones, elle est l’occasion de cultiver l’amour des livres, de sensibiliser au droit d’auteur et d’encourager un accès universel à la connaissance.



La date du 23 avril est symbolique dans l’histoire littéraire mondiale. C’est le jour où plusieurs figures emblématiques telles que William Shakespeare, Miguel de Cervantes et l’Inca Garcilaso de la Vega sont décédées. Ce choix, fait par l’Unesco lors de sa Conférence générale de 1995 à Paris, s’impose donc naturellement pour célébrer les livres et leurs créateurs, tout en promouvant la lecture pour tous.



La lecture offre de nombreux avantages. Elle élève l’esprit, procure du plaisir, réduit le stress, et développe les capacités cognitives et la mémoire. Elle nous connecte aux idées, aux cultures et aux générations, créant un pont entre passé et avenir.



Une célébration vivante et universelle



A travers le monde, bibliothèques, universités, librairies, maisons d’édition, écoles, institutions, ONG et médias organisent des événements pour marquer cette journée.



A Bamako, des initiatives concrètes permettent de raviver l’intérêt pour la lecture au sein de la population, où elle reste encore une pratique peu répandue. Ces activités ouvrent la voie à un engouement durable, enrichissant le vocabulaire et améliorant la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire.



Pour les élèves, étudiants et tous les passionnés, Cette Journée mondiale est une opportunité précieuse. Elle favorise un développement intellectuel, psychologique et moral, tout en mettant en lumière les livres comme des trésors de savoir et des outils de changement.







Sory Ibrahim Cisse, Bureau Malien du droit d’auteur :



"Le développement passe par la lecture"



Pourquoi la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur ? Quel rôle jouent les livres dans la promotion de la culture et de l’éducation ? Quels sont les enjeux liés au respect du droit d’auteur à l’ère numérique ? Sory Ibrahim Cissé, chargé de communication au Bureau malien du droit d’auteur répond à nos questions. Entretien.







Mali Tribune : Chaque 23 avril, le monde célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Pourquoi cette journée ?



Sory Ibrahim Cissé : Effectivement, chaque année, le 23 avril est célébré dans le monde entier pour rendre hommage aux auteurs et aux livres. Cette Journée, instituée par l’Unesco lors d’une conférence générale tenue à Paris en 1995, vise à souligner l’importance des auteurs et des livres. C’est pourquoi elle rassemble chaque année l’ensemble de l’industrie littéraire : éditeurs, auteurs, bibliothèques et organismes de gestion collective des droits d’auteur. Tous célèbrent cette journée pour montrer l’importance du livre et de son contenu, encourager la lecture et promouvoir le livre à travers le monde.



Mali Tribune : Quel rôle jouent les livres dans la promotion de la culture et de l’éducation ?



S. I. C. : Le rôle des livres est crucial : ils nous instruisent, nous informent et nous divertissent. Tous les peuples et Etats qui se sont développés ont accordé une grande importance à la lecture. Les livres recèlent les connaissances et les savoirs qui nous élèvent, d’où leur importance.



Les statistiques montrent qu’en moyenne, les élèves du secondaire en Europe lisent entre 16 et 18 livres par an, ce qui reflète le niveau d’éducation dans ces pays. En Afrique, nous devons faire de même, mais de nombreux efforts restent nécessaires pour encourager la lecture. Les statistiques révèlent que la lecture en Afrique n’est pas encore suffisamment développée. Ainsi, il est primordial d’instaurer des politiques éducatives pour inciter et encourager la jeunesse à lire davantage.



Mali Tribune : Comment les livres peuvent-ils contribuer à la construction d’une société plus inclusive ?



S. I. C. : La connaissance réside dans les livres. Tout ce que nous recherchons en matière de savoir s’y trouve. En valorisant les livres et en promouvant la culture à travers eux, nous encourageons une politique basée sur la lecture. Comme le disait Nelson Mandela : "Une jeunesse qui lit est une jeunesse qui gagne". Et cela a été prouvé à maintes reprises.



Mali Tribune : Qu’est-ce que le droit d’auteur et pourquoi est-il essentiel pour les écrivains et les créateurs ?



S. I. C. : Le droit d’auteur peut être défini comme l’ensemble des prérogatives dont jouit l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique. Ces droits, inaliénables, permettent aux créateurs de protéger et de vivre du fruit de leurs créations.



Le droit d’auteur se divise en deux catégories :



Les droits moraux : Ils permettent à l’auteur de revendiquer la paternité de son œuvre, de s’opposer à toute modification ou déformation de celle-ci, et d’autoriser son exploitation.



Les droits patrimoniaux : Ils permettent à l’auteur de tirer des revenus de son œuvre via son exploitation par des tiers, comme des éditeurs ou d’autres prestataires.



Mali Tribune : Comment le droit d’auteur protège-t-il les œuvres littéraires et artistiques ?



S. I. C. : Selon la Convention de Berne, première convention en matière de droit d’auteur, une œuvre est protégée dès sa création, sans formalité particulière. Cependant, dans certains pays, il est recommandé de déposer son œuvre auprès d’un organisme de gestion collective des droits d’auteur pour prouver sa paternité en cas de litige. Cela garantit une protection efficace de l’œuvre et des droits de son auteur.



Mali Tribune : Quels sont les enjeux liés au respect du droit d’auteur à l’ère numérique ?



S. I. C. : Avec l’ère numérique, le système de la propriété littéraire et artistique a été bouleversé. Les droits d’auteur doivent s’adapter à cette évolution technologique rapide. Autrefois, les supports physiques comme les cassettes ou les CD étaient utilisés, mais aujourd’hui, ce sont les téléphones, les plateformes numériques comme YouTube, et les technologies de stockage dans le cloud qui dominent.



Ces nouveaux modes d’accès rendent parfois difficile l’identification des utilisateurs ou des responsables de la mise en ligne des œuvres. Dans les pays en développement, comme le Mali, les défis sont plus importants en raison du manque d’outils techniques pour surveiller et contrôler l’utilisation des œuvres.



Pour répondre à ces défis, des initiatives comme la rémunération pour copie privée ont été mises en place. Elle consiste à prélever des frais sur les supports de stockage (téléphones, clés USB, ordinateurs, etc.) pour compenser les pertes dues à l’utilisation privée des œuvres. Cette mesure, soutenue par des directives de l’Uémoa, est essentielle pour garantir que les auteurs vivent du fruit de leur travail.



Mali Tribune : Outre le droit d’auteur, il y a aussi le droit voisin. Qu’est-ce que le droit voisin ?



S. I. C. : Les droits voisins sont liés au droit d’auteur, mais concernent des contributeurs qui jouent un rôle dans l'exploitation des œuvres sans en être les auteurs directs. Par exemple, dans le domaine musical, le compositeur est l'auteur de l'œuvre, mais il peut faire appel à un artiste interprète pour chanter sa création. Cet artiste interprète apporte sa propre touche à l’œuvre et bénéficie de droits spécifiques, appelés droits voisins.



Les droits voisins concernent principalement trois catégories de titulaires :



Les artistes interprètes, ceux qui donnent vie à une œuvre par leur interprétation. Les producteurs de musique, ils financent et organisent la production d'une œuvre musicale et les organismes de radiodiffusion qui sont la radio et télévision qui diffusent des œuvres, sans être leurs créateurs directs.







Bien que ces contributeurs ne soient pas considérés comme des auteurs, ils jouent un rôle essentiel et détiennent des droits sur l’œuvre. Ces droits voisins reconnaissent leur importance et leur apport à la création.



Prenons un exemple concret : si un même auteur confie la même composition musicale à deux artistes interprètes, leur interprétation sera différente, car leurs qualités vocales et leur style varient. De même, dans le domaine littéraire, l'auteur d’un roman ou d’un livre peut voir son œuvre interprétée dans une pièce de théâtre ou un film par un acteur, qui devient alors un titulaire des droits voisins.



Ainsi, la différence entre le droit d’auteur et le droit voisin réside dans leur nature : le premier protège l’auteur, tandis que le second reconnaît les droits des contributeurs qui participent à la mise en valeur de l’œuvre.







MAGMA GABRIEL KONATE



Parcours d’une légende des arts et de la culture



Magma Gabriel Konaté est une figure exceptionnelle de la fierté africaine, et plus précisément malienne. Ecrivain, artiste comédien, enseignant, publiciste... Il est l'incarnation parfaite de la polyvalence, avec un parcours riche en connaissances et en culture. Diplômé dans divers domaines, il nous dévoile les étapes marquantes et parfois ardues qui ont façonné son destin.



Né un 27 décembre dans une époque où selon ses dires il faisait bon vivre au Mali, Magma Gabriel a grandi avec les défis de la vie. Orphelin de père, il entre rapidement en contact avec l'administration chrétienne au séminaire de Faladié, où travaille sa mère. A l'école de la Cathédrale, son esprit vif et sa mémoire phénoménale inspirent l’un de ses maîtres, Tiémoko Roger Bagayoko.



Ce dernier, convaincu du potentiel extraordinaire de Gabriel, lui confie des rôles dans des sketches lors des cérémonies scolaires. Ces expériences, ainsi que les sorties éducatives des élèves chrétiens permettent au jeune Gabriel de développer des compétences en animation de groupe.



Après avoir enseigné les lettres, l’histoire et la géographie dans l’enseignement privé catholique de Kayes, il rejoint la fonction publique en 1981, où il intègre le groupe dramatique du Théâtre national du Mali. Ses multiples talents et sa soif d’apprendre le conduisent à obtenir un diplôme d’administrateur et conseiller culturel au Centre régional d’action culturelle (Crac) de Lomé, au Togo, ainsi qu’une maîtrise en droit privé à l’Université de Bamako. Il est également diplômé de l’Institut national des arts de Bamako, section théâtre.



Artiste aux mille visages, Magma Gabriel Konaté excelle dans de nombreux domaines. Ecrivain prolifique, acteur de renom, animateur et producteur à Radio Bamakan, journaliste culturel à Africable Télévisions, il est honoré du titre de chevalier de l’Ordre national du Mali depuis 2016.



Œuvres marquantes de Magma Gabriel Konaté



Parmi ses nombreux écrits, on retrouve des œuvres remarquables telles que : Ba Marie ("Ma brave femme de mère"), "L’Oréade noire", "Un Jour sans fin", "Mme le maire" (pièce de théâtre en bamanan), "Les Rampants (français), "La Condition" (français), "Le Procès" (français), "La Prof et l’artiste".



"L’Oréade noire" se distingue particulièrement. Magma Gabriel y construit un hymne à l’Empire du Wassoulou, tout en offrant une analyse politique, économique, sociale, culturelle et administrative du Mali, de 1960 au 5 février 2020.



Cette œuvre incarne également un esprit protecteur veillant sur l’Afrique, appelant les Africains à se rassembler autour de valeurs vertueuses et visionnaires.







Micro-Trottoir



Les réflexions inspirantes des Bamakois sur la Journée mondiale du livre



Dans les rues de Bamako, nous avons approché quelques citoyens pour recueillir leurs opinions sur la Journée mondiale du livre, une occasion riche en échanges, en partage culturel et en découverte. Voici leurs réflexions, qui mettent en lumière l’importance de la lecture dans la vie quotidienne et les bénéfices qu’elle offre.



Nana Moumouni (chef d’entreprise) :



"J’ai connaissance de cette Journée, mais j’oublie souvent la date exacte de célébration. Du point de vue culturel, cette Journée est très importante car elle permet de se cultiver, de comprendre notre propre histoire ainsi que celle venue d’ailleurs, et d’explorer de nombreuses cultures, civilisations et aventures. Sur le plan scientifique, elle ouvre des perspectives sur les découvertes et les sciences".



Aminata Konaté (enseignante) :



"Je me souviens bien de cette Journée très mémorable, riche en connaissance et en découverte. Le livre est un trésor dont nous ne pourrons jamais épuiser les bienfaits. Il améliore le vocabulaire, la grammaire et surtout l’orthographe. En lisant, on voyage à travers le monde et on acquiert des connaissances immenses. Comme on le dit souvent, une personne qui lit a la même richesse qu’un homme qui a voyagé cent ans. Victor Hugo ne disait pas autrement : ‘Lire, c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas’".



Abdoulaye Doumbia (commerçant et entrepreneur) :



"J’aime lire, surtout les ouvrages sur l’entrepreneuriat, l’histoire, la culture mondiale et l’économie. Cependant, je ne savais pas qu’il existait une journée dédiée au livre et au droit d’auteur. La lecture nous enrichit, notamment sur le plan professionnel et éducatif. Elle éveille l’esprit, surtout dans le domaine de l’entrepreneuriat."



Assétou Konaré (ménagère) :



"Je ne savais pas qu’il existait une Journée consacrée au livre. Cependant, je sais que la lecture est essentielle. Bien que j’ai arrêté l’école en classe de quatrième année, j’aime toujours lire. Ce sont les circonstances qui m’ont éloignée de l’école à un jeune âge. Cependant, j’apprends chaque jour à lire et à écrire, notamment en enregistrant les numéros de téléphone ou les noms des gens grâce à mes petits neveux".



Dossier réalisé par



Fanta Traoré



(stagiaire)