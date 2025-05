ENA : Lancement du concours d’entrée Ecole nationale d’administratin du Mali - abamako.com

ENA : Lancement du concours d'entrée Ecole nationale d'administratin du Mali Publié le mercredi 30 avril 2025 | Mali Tribune

ENA : Lancement du concours d’entrée

L’Ecole nationale d’administration (ENA) a ouvert son concours d’entrée au titre de l’année 2025. Le nombre total de places offertes aux concours est fixé à 75 reparties entre les 9 corps.

Etre de nationalité malienne, jouir de ses droits civiques et morales, être âgée de 43 ans au maximum le 1er janvier 2025 sont quelques conditions à remplir pour passer le concours d’entrée à l’ENA. Il faut également être titulaire d’un de ces diplômes : licence, master, maîtrise ou doctorat en sciences économiques, gestion, finances, comptabilité, audit et contrôle de gestion ou diplôme reconnu équivalent. Les dossiers de candidatures sont reçus à la direction générale de l’ENA, sise à Kati Sananfara, à partir du lundi 28 avril au mardi 27 mai 2025 à 16 h.



Bougouni : Sécurité routière identifie les zones accidentogènes



L’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser) a lancé une opération d’identification des zones accidentogènes. Cette opération fait suite aux accidents tragiques survenus à Kokélé et Darabougou dans la région de Bougouni les 13 et 14 avril 2025. L’équipe était dirigée par le directeur adjoint de l’Anaser. Issa Bakary Traoré et son équipe ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Bougouni le général de brigade Ousmane Wélé, au directeur régional de la protection civile de Bougouni. Le gouverneur a relevé la nécessité de prévoir des espaces de détresse pour le stationnement des véhicules pour le repos ou en cas de panne. Il a exhorté le DGA de l’Agence de sensibiliser les riverains. Le directeur régional de la protection civile de Bougouni a confié que les principales causes d’accidents sont l’étroitesse de la chaussée, les déviations qui surprennent les chauffeurs et la jeunesse de ces derniers dont la plupart n’ont pas 40 ans.



Culture : Tombouctou accueille le Biennal artistique





La Biennale est une grande manifestation artistique et culturelle qui met en compétition l’ensemble des 19 régions et le district de Bamako. Plusieurs disciplines sont concernées par cette compétition comme la pièce de théâtre, l’orchestre, le ballet, la danse traditionnelle, le chœur, le solo de chant et enfin l’exposition d’objets d’art. L’édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle se tiendra à Tombouctou, et sera placée sous le signe de l’Année de la culture avec pour thème "La culture, socle pour l’ancrage de la IVe république". Elle se déroulera en trois phases. La première phase ou phase locale se tiendra au mois de juillet. La deuxième phase ou régionale se déroulera au mois de septembre et enfin la dernière ou phase nationale est prévu pour le mois de décembre.



Réformes structurelles : concertations entre le secteur public privé



Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré pour la cinquième fois les acteurs du secteur, ce mercredi 23 avril 2023. Cette réunion a servi de cadre pour la présentation de quatorze réformes prioritaires proposées par le secteur privé. Celles-ci concernent notamment la suspension de la perception de la TVA sur l’importation de 100 000 tonnes de riz, quantité renouvelable afin d’anticiper les effets des inondations sur les récoltes. Elles portent aussi sur la sécurisation des opérations de récolte et des circuits de commercialisation des céréales locales avant fin février 2025. Il était aussi question de l’actualisation des structures de prix du riz, de l’huile alimentaire, du tourteau de coton et du ciment en vue d’une réduction d’au moins 10 % des prix indicatifs. Et enfin la lutte contre les tracasseries routières et l’amélioration de la fluidité des corridors d’approvisionnement durant toute l’année 2025.



Rassemblée par



Oumou Fofana