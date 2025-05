Corina Sanders, Sous-Secretaire d’état adjoint aux affaires africaines : "Trump a la vision de l’Afrique…" - abamako.com

Corina Sanders, Sous-Secretaire d'état adjoint aux affaires africaines : "Trump a la vision de l'Afrique…" Publié le mercredi 30 avril 2025 | Mali Tribune

Le Centre de presse régional Afrique du Département d’État américain a accueilli,' le 17 avril dernier, la Sous-secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines, Corina Sanders qui a parlé sur les efforts en cours pour promouvoir une paix durable dans l’est de la RDC et sur les possibilités d’accroître les investissements du secteur privé américain dans la région africaine.



La Sous-secrétaire était accompagnée par le nouveau conseiller principal pour l’Afrique du Département d’État américain, Massad Boulos. Ce dernier a fait le point sur sa visite du 2 au 9 avril en République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda.



Selon la Sous-secrétaire, Corina Sanders, ce voyage a été très productif, elle a exprimé sa reconnaissance à tous les pays et dirigeants qui l'ont accueillie. Elle explique que cette initiative reflète l’engagement du président Trump envers l’Afrique et son désir de paix régionale. Les efforts de notre équipe sont le fruit de sa vision d’une Afrique ancrée dans des opportunités économiques partagées, et non dans le conflit. Et le président Trump est fermement convaincu que toutes les parties impliquées sont prêtes pour la paix. Il attend maintenant de toutes les parties qu’elles démontrent cette volonté par des actes.



La conférencière du jour a souligné trois résultats du voyage de sa délégation qui démontrent la nouvelle approche adoptée par le président Trump envers l’Afrique, en défendant leurs intérêts en matière de sécurité tout en renforçant leurs relations économiques avec les peuples et les nations d’Afrique grâce à des échanges commerciaux et des investissements accrus.



A l'entendre, le président Tshisekedi et moi avons discuté d’un accord sur les minéraux et avons tracé la voie à suivre. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien entendu, un environnement plus stable est nécessaire pour atteindre cet objectif, et le président Tshisekedi s'y engage également.





Deuxièmement, nous avons également réalisé d'importants progrès sur le plan sécuritaire : suite à nos discussions avec les acteurs du conflit, le M23 s'est retiré de la ville de Walikale. Il s'agit d'une étape importante, et ce type de mesures est essentiel pour instaurer la confiance et démontrer la bonne volonté nécessaire à la poursuite des négociations de paix.



Depuis son entrée en fonction, le secrétaire Rubio a eu des entretiens téléphoniques avec le président rwandais Kagame et le président congolais Tshisekedi, les exhortant à un cessez-le-feu immédiat dans la région et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les parties. Le secrétaire s'est également entretenu avec le ministre angolais des Affaires étrangères Tete et le président kenyan Ruto afin de trouver une solution diplomatique à la crise. La Sous-secrétaire, Corina Sanders estime que nous avons une occasion de paix que nous n'avons pas eue depuis des années tout en espérant que les parties concernées prendront des mesures plus audacieuses pour concrétiser cette situation. Elle réitère également la position de son pays selon laquelle le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC.



"Enfin, nous avons pu finaliser le transfert aux États-Unis des citoyens américains détenus par la République démocratique du Congo en lien avec les événements du 19 mai 2024", a-t-elle conclu.



Ibrahima Ndiaye