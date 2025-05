Ligue Africaine des Champions : Voici les finalistes - abamako.com

Ligue Africaine des Champions : Voici les finalistes Publié le mercredi 30 avril 2025 | Mali Tribune

À l’issue d’un scénario haletant, les Égyptiens des Pyramids se sont imposés (3-2) face aux Orlando Pirates, le vendredi passé au stade du 30 Juin du Caire, décrochant ainsi leur tout premier billet pour la finale de la Ligue des champions CAF TotalEnergies.



Ils retrouveront en finale les Mamelodi Sundowns, tombeurs d'Al Ahly, pour un choc qui promet des étincelles.



Après un 0-0 frustrant lors de la manche aller à Johannesburg, les deux équipes se sont livrées sans retenue dès le coup d’envoi du match retour. Ce sont pourtant les Sud-Africains qui ont frappé les premiers, Relebohile Mofokeng surgissant à mi-période pour ouvrir la marque à bout portant. Un avantage de courte durée. Juste avant la pause, Fiston Mayele, opportuniste, reprenait un centre précis de Mostafa Fathi pour remettre les deux formations à égalité.



La partie reprenait sur le même tempo effréné. À la 52e minute, Mohau Nkota redonnait l’avantage aux Pirates d’une frappe sèche et rasante. Mais, poussés par leur public, les Pyramids trouvaient immédiatement les ressources pour répondre : Ramadan Sobhi, à la réception d’un centre de Mohamed Chibi, plaçait une tête imparable pour recoller au score (2-2). Le tournant du match survenait à six minutes de la fin. À la suite d'un cafouillage dans la surface sud-africaine consécutif à un corner, Mayele, une fois encore, surgissait pour expédier le ballon sous la barre et libérer tout un stade. Malgré une pression intense des Pirates dans les ultimes instants, notamment par Mabasa et Mofokeng, les Pyramids résistaient pour conserver leur avance et prolonger leur impressionnante invincibilité à domicile à 23 rencontres.



Mamelodi, l’autre finaliste



C’est au terme d’un scénario haletant que Mamelodi Sundowns a également arraché son billet pour la finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies en tenant Al Ahly en échec (1-1) le vendredi passé au Caire. Un nul suffisant, grâce à la règle du but à l’extérieur, pour ouvrir les portes de l’ultime rendez-vous. Après un premier acte sans but à Pretoria, la manche retour au Cairo International Stadium a rapidement tourné à l’avantage des Égyptiens. À la 24e minute, Taher Mohamed a libéré les siens en décochant une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, parfaitement servi par l’intenable Emam Ashour.





Porté par un public incandescent, Al Ahly a longtemps cru conjurer sa malédiction face aux Sud-Africains. Plus tranchants, dominateurs dans l’entrejeu, les hommes de Marcel Koller semblaient tenir leur revanche. Mais Sundowns, fidèle à sa réputation de solidité mentale, a inversé la dynamique dans le money time. À dix minutes du terme, un centre tendu a semé la panique dans la défense du club cairote : sous la pression de Peter Shalulile, Yasser Ibrahim a, dans un geste malheureux, propulsé le ballon dans ses propres filets. Un coup de massue pour Al Ahly. Un souffle d’espoir pour Sundowns, qui savait qu’un partage des points suffirait à le propulser en finale.



Les Égyptiens ont alors jeté toutes leurs forces dans la bataille, multipliant les offensives désespérées. Entrés en jeu, Achraf Bencharki et Wessam Abou Ali ont chacun frôlé le but salvateur dans un final totalement débridé. Mais la défense des Sundowns, intraitable autour de son capitaine Ronwen Williams, a tenu bon, s’autorisant même un brin de réussite pour résister aux dernières vagues adverses.



Au bout de l’effort, le club de Pretoria s’offre une qualification historique. Mamelodi Sundowns, désormais invaincu depuis neuf confrontations face au géant égyptien, jouera la finale face au vainqueur du duel entre Pyramids FC et Orlando Pirates. Pour Al Ahly, c’est une immense désillusion : malgré une prestation courageuse, l’espoir d’ajouter un nouveau trophée continental à leur collection a brutalement volé en éclats dans leur antre du Caire.



Moussa Bangaly, avec Cafonline.com