Championnat d'Afrique de judo 2025-Abidjan : Parcours honorable pour Mahamadou Doucara

Publié le mercredi 30 avril 2025 | Mali Tribune

Les 46es Championnats d’Afrique de Judo se sont déroulés du 25 au 28 avril 2025 à Abidjan (Côte d’Ivoire).



A ces compétitions, le Mali était représenté en Judo par Mahamadou Doucara. Malgré un parcours écourté, la Fédération malienne de la discipline a indiqué que l’athlète a honoré le pays.





Engagé dans la catégorie des moins de 81 kg au 46ᵉ Championnat d’Afrique des Nations Seniors de Judo à Abidjan, Mahamadou Doucara s’est arrêté après deux combats. Vainqueur par forfait du Guinéen Millimouno Balla Victor, il s’est ensuite incliné face au Béninois Houinato V., puis, repêché, face à l’Algérien Denni Achour, a indiqué la fédération. Malgré cette élimination, Doucara a porté fièrement les couleurs du Mali, estime l’instance dirigeante de la discipline au Mali. « Sa participation rappelle l'importance d'une meilleure prise en charge des équipes nationales, une mission régalienne de l’État, rendue difficile cette année par le déblocage tardif des moyens. La Fédération Malienne de Judo et Ju-Jitsu salue l’engagement de son athlète et réaffirme son engagement à soutenir les Aigles Judokas, tout en appelant à une refonte urgente de la stratégie nationale pour un accompagnement plus efficace. Mahamadou Doucara, pour sa part, promet de continuer à travailler dur pour revenir encore plus fort », peut-on lire dans un communiqué publié par la Fédération.







Moussa Bangaly