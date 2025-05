Cantines scolaires endogènes : Plaidoyer en faveur des cantines endogènes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cantines scolaires endogènes : Plaidoyer en faveur des cantines endogènes Publié le mercredi 30 avril 2025 | Mali Tribune

Tweet



Au vu de la baisse drastique du nombre des cantines scolaire au Mali, le Centre national des cantines scolaires, en partenariat avec World Vision, a organisé une journée de plaidoyer au Centre national des ressources de l’éducation non formelle (CN-ERF).



La couverture nationale des cantines scolaires représente un défi au Mali. D’après les statistiques de la CPS de 2022-2023, le Mali compte environ 20 800 écoles. En tout, le nombre de cantines scolaires sur le territoire national est de 2661, soit un taux de couverture de 19,47 %. L’effectif total des bénéficiaires est de 700 000, dont 46,93 % de filles. L’état subventionne 1855 cantines au Mali pour 328 487 bénéficiaires, à 6 milliards F CFA. Le reste est assuré par les partenaires intervenant dans l’alimentation scolaire.



Afin de contribuer à promouvoir la création des cantines scolaires endogènes, le ministère de l’Education nationale à travers le Centre national des cantines scolaires et en collaboration avec World Vision Mali, a fait appel aux principaux décideurs publics et acteurs de la société civile pour cette journée de plaidoyer sur les cantines scolaires endogènes au Mali.





"La pénurie alimentaire provoque chez les enfants un non épanouissement. Nous avons ‘Assez’ d’aliments nutritifs. Avec cette campagne ‘Assez’, 125 millions d’enfants seront impactés par le changement de politiques dans leurs pays", a dit Konworo Tiénou, coordonnateur de la campagne Assez, à World Vision.



Marie Dembélé