États généraux : Une nouvelle ère pour le sport malien
Publié le mercredi 30 avril 2025 | Mali Tribune

Démarrés le jeudi 24 avril, les Etats généraux du sport malien ont pris fin le vendredi 25 avril.



Si la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Chef du gouvernement Abdoulaye Maïga, celle de la clôture a été présidée par le ministre des Sports, Abdoul Kassim Fomba au Centre International de Conférences de Bamako (CICB).





Placée sous le haut patronage du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, cette rencontre de deux jours qualifiés d’historique par les organisateurs a réuni l’ensemble des acteurs du sport autour d’un objectif commun : refonder le sport malien sur des bases solides, inclusives et durables. Dans son allocution de clôture, le Ministre Fomba a salué l’engagement des participants, la qualité des contributions et l’esprit de responsabilité ayant marqué les travaux. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de traduire les recommandations issues de ces assises en actions concrètes, pour faire du sport un véritable levier de développement, de cohésion sociale et de rayonnement international. La cérémonie s’est conclue par la remise des tableaux symboliques en signe de reconnaissance aux anciens ministres des sports investis dans les travaux des états généraux. « Le sport malien entre désormais dans une nouvelle ère, place aux actions ! », s’est montré confiant le département des Sports.



Moussa Bangaly