Fin des concertations nationales sur la relecture de la Charte des partis politiques : Les Forces vives de la nation recommandent la dissolution de tous les partis politiques

Cérémonie de Clôture des concertations sur la relecture de la Charte des partis politiques

Bamako, le 29 avril 2025. Le Premier ministre, le Gal Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie de clôture des concertations sur la relecture de la Charte des partis politiques au Centre international de conférences de Bamako (CICB) Tweet

La dissolution de tous les partis politiques; l'élévation du Général d'Armée Assimi Goïta au rang de Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable.



Telles sont les recommandations phares de la phase nationale de la consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur, dans le cadre de la relecture de la Charte des partis politiques, dont les travaux ont pris fin ce mardi 29 avril 2025 au Centre International de conférences de Bamako (CICB), sous la présidence du Premier ministre, Général de division Abdoulaye Maïga.



C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral, Mamani Nassiré, at-on informé de la Cellule de communication de la Primature.





Dans les recommandations générales, il ressort, entre autres, le durcissement des conditions de création des partis en appliquant plusieurs critères à savoir : fixer une caution de 100 millions de francs CFA ; fixer l'âge pour être dirigeant d'un parti politique à 25 ans au moins et 75 ans au plus ; obliger les partis à avoir des représentations significatives dans les régions, les cercles et le District de Bamako.



S'y ajoute la suppression du financement public des partis politiques, celle du statut de chef de file de l'opposition en relisant la loi n°2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l'opposition politique et son décret d'application, tout en maintenant le statut d'opposition politique dans la Charte. En outre, il a été question d'interdire le nomadisme politique, et d'élargir l'article 106 de la Constitution à tous les élus et représentants de partis aux postes nominatifs....





Par ailleurs, des recommandations spécifiques sont : réviser la Charte de la Transition en installant le Général d'Armée Assimi Goïta comme Président de la République pour un mandat de cinq (5) ans à partir de 2025, renouvelable, à l'instar de ses paires de l'AES ; maintenir des organes actuels jusqu'à la pacification du pays ; suspend toutes les questions électorales jusqu'à cette pacification.



Y comprend la fixation d'une caution de 250 millions de Fcfa pour être candidat à l'élection présidentielle ; instaurer un examen à un seul tour ; réglementer le parrainage politique.



Aboubacar TRAORÉ