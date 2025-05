Rétablissement de l’État dans ses fonctions régaliennes : Le Président de la Transition institue l’Opération Dougoukoloko - abamako.com

Rétablissement de l'État dans ses fonctions régaliennes : Le Président de la Transition institue l'Opération Dougoukoloko Publié le mercredi 30 avril 2025 | L'Essor

Par décret N 2025-0268/PT-RM du 25 avril 2025, le Président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta, a institué l'opération dénommée « Dougoukoloko » visant à rétablir l'État du Mali dans ses fonctions régaliennes sur toute l'étendue du territoire national, en s'appuyant sur l'action des Forces armées et de sécurité maliennes



À travers cette opération, il est question de créer un environnement favorable au retour d'une administration publique disponible et performante, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple malien.



Cette opération prend en compte la coopération transfrontalière, régionale et internationale. Couvreant l'intégralité du territoire national, l'opération Dougoukoloko comprend trois théâtres d'opérations, à savoir théâtre Est, théâtre Centre et celui Sud.



A travers l'opération Dougoukoloko, l'autorité et la souveraineté de l'État sont affirmées sur l'ensemble du territoire national dans un environnement stable et sécurisé ; les menaces terroristes et criminelles sont enrayées; la libre circulation ainsi que la protection des personnes et de leurs biens sont assurées.





Enfin, la cohésion sociale et la conscience citoyenne seront restaurées. Le chef d'état-major général des Armées est le Commandant de l'opération Dougoukoloko, et reçoit les moyens nécessaires pour sa conduite. Les Forces engagées sur les théâtres sont commandées par des officiers généraux ou supérieurs qui prennent le titre de "Commandant du Théâtre". Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du chef d'état-major général des Armées.



Ces Commandants ont autorité sur les Forces armées et de sécurité ainsi que les moyens militaires engagés dans les opérations par décision du chef d'état-major général des Armées. En coordination avec les représentants de l'État, selon le décret présidentiel, les Commandants de Théâtres prennent toutes les mesures correspondantes aux besoins de la Défense et de la Sécurité, y compris les restrictions de liberté de circulation, l'interdiction de certains moyens de déplacement.



Y figurent également les limitations d'accès à certaines zones du théâtre, les actions de bouclages et de fouilles de tout ou partie des localités situées sur le théâtre de l'opération Dougoukoloko. Dans son article 8, ce décret prévoit que l'opération Dougoukoloko bénéficiera du soutien et des concours des autres ministères et services de l'État à travers une action coordonnée par le ministre chargé des Forces armées.



Oumar DIAKITE