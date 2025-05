Dissolution des partis politiques: C’est révoltant ! - abamako.com

Dissolution des partis politiques: C'est révoltant ! Publié le mercredi 30 avril 2025

Bamako, le 22 août 2022. Le tirage au sort des représentants des partis politiques et organisations de la société civile au collège de l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) a été effectué au Centre des Conférences de Bamako (CICB).



La Constitution de juillet 2023 consacre le multipartisme intégral. Elle devrait prévoir que, seuls survivraient aux élections à venir les dix (10) premiers partis politiques qui arriveraient en tête par le nombre de voix.



Ce serait une sorte de concours pour les trois cent dix-neuf (319) partis politiques.



On sait comment les choses se passent. Les partis politiques sans siège et sans bilan qui ont leurs représentants au Conseil national de transition (CNT) et à l’Agence indépendante de gestion des élections (AIGE). C’est révoltant !



