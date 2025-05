Libération des membres du SYNABEF: Un soulagement pour l’économie malienne menacée de paralysie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Libération des membres du SYNABEF: Un soulagement pour l’économie malienne menacée de paralysie Publié le mercredi 30 avril 2025 | Nouveau Reveil

Tweet

Après plusieurs jours de bras de fer tendu entre le Syndicat National des Banques, Assurances, Microfinances, Établissements financiers, Entreprises pétrolières et Commerces du Mali (SYNABEF) et les autorités judiciaires, les deux banquiers de l’Ecobank, Biram Diop et Alassane Touré, ont finalement été libérés le vendredi 25 avril 2025. Leur incarcération, qui remontait au 7 mars dernier, avait plongé tout le secteur financier du pays dans une grève inédite, menaçant sérieusement l'économie nationale.

Les deux agents avaient été arrêtés à la suite d’une plainte déposée par Énergie du Mali (EDM SA), portant sur des irrégularités dans l’exécution des marchés liés à la construction d’une mini-centrale hydroélectrique à Djenné et à la mise en place de réseaux de distribution électrique dans plusieurs villages. Ils avaient été placés sous mandat de dépôt par le Pôle économique et financier, une mesure jugée excessive par le SYNABEF qui a immédiatement déclenché un vaste mouvement de grève à partir du 17 avril 2025 pour exiger leur libération. Pendant plusieurs jours, la paralysie du secteur bancaire et financier malien a rappelé l’importance cruciale du dialogue social dans un contexte économique déjà fragilisé. La libération de Biram Diop et Alassane Touré a été obtenue grâce à des négociations acharnées menées notamment par le Secrétaire général de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé, avec l’appui des hautes autorités, dont le Premier ministre, Général de division Abdoulaye Maïga.



Ce dénouement heureux permet aujourd’hui d’éviter une crise économique. En effet, la grève, bien que suspendue une semaine plus tôt, aurait pu reprendre de manière illimitée si les revendications syndicales n’avaient pas été entendues. Le SYNABEF démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité de mobilisation, comme lors de la libération, en 2022, de son Secrétaire général, Hamadoun Bah, dont l'arrestation avait provoqué une levée de boucliers dans tout le secteur bancaire.



Toutefois, si la mise en liberté des deux banquiers apaise momentanément les tensions, elle ne signe pas la fin de l’affaire judiciaire. Biram Diop et Alassane Touré restent sous le coup d’une procédure en cours, de même que deux autres personnes de nationalité indienne également arrêtées dans le cadre du même dossier.

Adama Coulibaly

Source : Le Nouveau Réveil