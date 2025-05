Relecture de la Charte des Partis Politiques: L’URD opte pour le dialogue et quitte l’IPAC - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Relecture de la Charte des Partis Politiques: L’URD opte pour le dialogue et quitte l’IPAC Publié le mercredi 30 avril 2025 | Nouveau Reveil

© aBamako.com par AS

10ème Conférence statutaire Nationale l`URD: le héritiers de feu Soumaila CISSÉ accompagneront la transition

La 10ème Conférence statutaire Nationale de l`Union pour la République et la Démocratie, s`est ouverte le samedi 22 octobre 2021 au palais de la culture de Bamako Tweet

Dans un communiqué officiel, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) a affirmé sa position sur le processus de relecture de la Charte des partis politiques, tout en annonçant son retrait de l'Initiative des Partis Politiques pour la Charte (IPAC).



Parti fortement engagé dans les Assises Nationales de la Refondation de décembre 2021, l’URD rappelle son attachement aux recommandations issues de ce grand rendez-vous national.

Dans cette dynamique, le parti a contribué activement, aux côtés de plus d'une centaine de formations politiques, à l’élaboration d’un document unique proposant des amendements consensuels à la loi 05-047 du 15 août 2005. Ces propositions visent notamment à rationaliser le paysage politique à travers des critères de création et de financement plus stricts, à interdire le nomadisme politique en cours de mandat, et à renforcer la reconnaissance du statut du chef de file de l’opposition.



Fidèle à ses principes républicains et démocratiques, l’URD insiste sur l'importance de valoriser cet effort collectif comme base d’un dialogue franc entre le Gouvernement et les forces politiques, dans l'intérêt supérieur de la Nation. Le parti plaide ainsi pour un renforcement du cadre de concertation autour de la relecture de la Charte, dans un climat d'apaisement et de respect mutuel.



Cependant, au terme d'une réunion de son Secrétariat Exécutif tenue le 24 avril 2025, l’URD a décidé de se retirer de l’IPAC. Cette décision, explique le parti, découle de sa volonté de s’adapter au contexte politico-sécuritaire actuel, en évitant toute implication dans des activités publiques telles que les marches, meetings ou conférences de presse.



À travers cette posture, l’URD réaffirme sa fidélité à la voie du dialogue et de la responsabilité politique, privilégiant la stabilité et la cohésion nationale sur toute autre considération. Le parti invite enfin le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ainsi que l’ensemble des partis politiques à s’inscrire dans un dialogue sincère et constructif pour garantir le succès de la relecture de la Charte.

Adama Coulibaly

Source : Le Nouveau Réveil