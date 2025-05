Mali : ouverture de la phase nationale des concertations sur la relecture de la Charte des partis politiques - abamako.com

Mali : ouverture de la phase nationale des concertations sur la relecture de la Charte des partis politiques Publié le mercredi 30 avril 2025 | Xinhua

BAMAKO -- La phase nationale des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur portant sur la relecture de Charte nationale des partis politiques s'est ouverte lundi à Bamako.



La rencontre, organisée dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation (ANR), a été précédée par des consultations à la base qui ont eu lieu du 16 au 17 avril dans les régions, le district de Bamako et dans des représentations diplomatiques du Mali.



Les conclusions desdites concertations serviront de document de travail aux participants à la phase nationale chargés d'en faire la synthèse.



"Votre rôle est d'examiner minutieusement ces documents, de les affiner et de faire des recommandations concrètes aux plus hautes autorités de la République, afin de parvenir à la mise en œuvre effective des recommandations des Assises nationales de la refondation", a souligné, à l'ouverture des travaux, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes Politiques et du soutien au Processus électoral, Mamani Nassiré.



La phase nationale des Assises nationales de la refondation (ANR), tenue à Bamako du 27 au 30 décembre 2021, avait formulé 517 recommandations dont trois se rapportent aux partis politiques, à savoir la réduction du nombre de partis politiques, la relecture de la Charte des partis politiques et l'interdiction du nomadisme politique en cours de mandat.



Le Mali compte officiellement 297 partis politiques et 94 organisations de la société civile.