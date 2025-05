2ème congrès ordinaire du PACP : Le mormon de Ouélessébougou reprend son "affaire" - abamako.com

Dans une période où c'est la panique au niveau des états-majors de partis politiques en raison de la tenue d'une consultation des forces vives nationales sur leur avenir, le Parti pour l'action civique et patriotique ( PACP) a tenu son deuxième congrès ordinaire qui a vu le mormon, c'est à dire l'adepte de " l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours ", reprendre " sa chose".



Tenue du 19 au 20 avril 2024 à Bamako sous le thème de la «préservation des acquis démocratiques pour un Mali stable et prospère », le congrès a réuni, selon les organisateurs, l’ensemble des délégués des sections et sous-sections régionales du parti, ainsi que des cercles du Mali et des pays de la sous-région. Ont également pris part à la cérémonie d'ouverture en tant qu'invités, plusieurs représentants d’autres partis politiques. A l'ordre du jour, la relecture des textes et l'élection d'une nouvelle direction et surtout d'un nouveau président.



Un président fondateur qui reprend les rênes



Le congrès a, d'après le rapport final, élu à l'unanimité Niankoro Samaké dit Yeah à la tête du Parti. Fondateur du parti en 2013, qu’il a dirigé pendant trois ans, avant de passer la main suite à sa nomination en tant qu’ambassadeur du Mali en Inde. C'était le dimanche 25 septembre 2016 lors d'un congrès extraordinaire tenu dans la salle de la Maison des aînés de Bamako. La présidence du parti avait été confiée au président de la commission d’organisation de ce congrès. Et le président fondateur de se contenter du poste de président d'honneur en attendant. Dès qu'il a été viré de son poste d'Ambassadeur par le régime de feu Ibrahim Boubacar Keita, visiblement déçu de ses prestations, l'ancien Maire de Ouelesszbougou a repris de plus bel les activités politiques reléguant au second plan et même dans l'oubli le président actif qu'était Dr Omar Keïta. Et voilà qu'à l'occasion du deuxième congrès ordinaire du parti, il a repris formellement la tête de son "affaire". Au cours de ce congrès, il a dit : "Nous sommes convaincus que les partis politiques jouent un rôle crucial dans l’exercice de la démocratie (…)". Encore faudrait-il que son parti se conforme à la charte des partis politiques. Le rapport 2024 de la section des comptes de la Cour suprême sur les partis politiques a révélé plusieurs cas de non conformité de son parti par rapport à la Loi N°05-047/du 18 août 2005 portant charte des Partis politiques. On peut, volontiers, citer le cas de changement de siège sans en informer le Ministre chargé de l’Administration Territoriale comme le prévoit l’article 10 de la Loi N°05-047/du 18 août 2005 portant charte des Partis politiques. Le siège du parti se trouve désormais à Kalaban-Coura, Rue 165, Porte NC 020, Bamako - Mali. Un autre cas est que le parti n’a pas communiqué de document attestant qu’il a un compte bancaire. Il en est de même pour la communication à la section des comptes de la Cour suprême de la copie du contrat de bail. A ce jour, nous ne savons pas si le parti s'est conformé à ces différentes exigences de la charte des partis politiques. Si tel n'est pas le cas, que le " grand bâtisseur" Niankoro Samaké y pense.



Qui est Niankoro Samaké ?



Né en 1969 à Ouelessébougou, une bourgade située à 80 km au sud de la capitale malienne, il a fréquenté l'école privée de la mission catholique de la localité dont il fait partie de la première promotion du second cycle (Pour la première fois, la 7ème année a été créée avec la rentrée scolaire 1981-1982). Après l'obtention du diplôme d'études fondamentales (DEF), il est orienté, au Lycée de Badalabougou avant de se retrouver, après avoir réussi à l'examen du baccalauréat, à l’école normale supérieure (ENSUP) d'où il sortit avec un diplôme de Professeur d'enseignement secondaire général option "Anglais". Ne trouvant pas d'emploi, Samaké a travaillé comme bénévole des enseignants dans son village les trois années suivantes. Il s'est chargé pendant cette période de travailler en tant que guide linguistique et culturel pour le Corps de la Paix et Ouélessébougou Alliance.





En 2000, une famille américaine a parrainé sa venue à l’Université Brigham Young (BYU) pour une éducation américaine. C'est ainsi qu'il a été accepté à l'Université Brigham Young (BYU) dans le programme de politique publique. Au cours de son séjour à BYU, Samaké a rencontré son épouse Marissa Coutinho, originaire de l'Inde, qui a étudié les systèmes d'information à BYU. Pendant son séjour à BYU, Samaké a effectué un stage à l'Organisation des Nations unies (ONU). Il a, aussi, rencontré l'Église à son lieu de travail avec le Corps de la Paix et Ouelessebougou Alliance. Un bénévole du Corps de Paix lui a donné un Livre de Mormon en anglais, qu'il a lu. Plus tard, aux États-Unis, il a voulu être baptisé, mais a d'abord été refusé en raison de la politique mormone sur le baptême des citoyens des pays musulmans. Le Mali est à 90 % musulman, et l'Église craignait que, s'il s'est converti au mormonisme que sa vie puisse être en danger. Après que les dirigeants de l'Église soient convaincus que le Mali est un pays de liberté religieuse, il a été baptisé en 2000 à New York. Il rapporte qu'il n'a fait face à aucune discrimination au Mali en raison de sa nouvelle foi. Dès lors, Niankoro Samaké et sa famille sont les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours au Mali, c'est à dire des mormons.



Youssouf Konaré