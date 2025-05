Proxénétisme et incitation à la débauche sur les réseaux sociaux : le procureur anti-cybercriminalité annonce des interpellations - abamako.com

Proxénétisme et incitation à la débauche sur les réseaux sociaux : le procureur anti-cybercriminalité annonce des interpellations Publié le mercredi 30 avril 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Le procureur Dr Adama Coulibaly

Le Procureur du Pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité, Dr Adama Coulibaly, a annoncé l’ouverture d’enquêtes et des interpellations en lien avec des activités illicites sur les réseaux sociaux. Ces opérations font suite à la prolifération de groupes et pages sur des plateformes telles que TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram ou encore Snapchat, soupçonnés de servir de canaux de proxénétisme et d’incitation à la débauche. Ci-dessous son ommuniqué intégral.



Communiqué



Le Procureur du Pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité, informe l'opinion publique que ses services ont constaté sur les réseaux une prolifération d'activités contraires aux bonnes mœurs et susceptibles de troubler l'ordre public. Des plateformes comme (Tik-Tok, Watts App, Instagram, Télégramme, Instagram, Snapchat etc.) accessibles au public se transforment d'une part, en espace de vente d'objets et de produits de tous genres en lien avec la santé et l'intimité (lubrifiants, gels, gadgets manuels ou automatisés, gélules, comprimés, gants etc.); d'autre part, des réseaux de proxénétisme et d'incitation à la débauche ont été observés. Il s'agit en l'espèce de groupes et de pages qui proposent leurs services en vue de mettre en relation des hommes et ou des femmes.



Des interpellations ont lieu à la suite d'ouverture d'enquêtes et se poursuivent.



Le Procureur rappelle qu'aux termes de l'article 512-53 du code pénal: Est puni d'un à sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000.000 de francs quiconque



1) fabrique ou détient en vue d'en faire commerce, distribution, location affichage ou exposition;



2°) importe ou fait importer, exporte ou fait exporter, transporte ou fait transporter sciemment aux mêmes fins;



3°) affiche, expose, ou projette aux regards du public;



4°) vend, loue, met en vente ou en location, même non publiquement;



5°) offre, même à titre gratuit, même non publiquement sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné:



6°) distribue ou remet en vue de leur distribution par un moyen quelconque, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs ».



Il rappelle aussi que les articles 325-6 et 325-8 du code pénal punissent l'incitation à la débauche et le proxénétisme de peines d'emprisonnement et d'amendes.



Enfin, il signale que l'administration de substances nuisibles à la santé et l'exercice illégal des professions de santé sont passibles de poursuites, de peines d'emprisonnement et d'amendes suivants les articles 321-22 à 321-23 et 321-49 à 321-52 du code pénal.



En application de ses dispositions, le Procureur tient à informer que tout contrevenant à ses dispositions légales s'expose à des poursuites pénales.



Le Procureur de la République sait compter sur la bonne compréhension de tous.



Bamako, le 29 Avril 2025



LE PROCUEUR DE LA RÉPUBLIQUE



Dr Adama COULIBALY



Source: aBamako.com