Transition malienne: Le gouvernement abroge la Charte des partis politiques et le Statut de l'opposition Publié le mercredi 30 avril 2025

Le Conseil des ministres de ce mercredi 30 Avril 2025 a adopté un projet de loi portant abrogation de la Loi n°05-047 du 18 août 2005, relative à la Charte des partis politiques, ainsi que de la Loi n°2015-007 du 4 mars 2015, instituant le Statut de l’opposition politique.





Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation, le ministre délégué, chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral a organisé des concertations en vue de soumettre à l’appréciation des Forces vives de la Nation et des Maliens établis à l’Extérieur, les propositions faites par les partis politiques et les organisations de la Société civile

sur :

- la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement ;

- la relecture de la Charte des partis politiques, avec une réaffirmation du Statut du chef de file de l’opposition ;

- l’interdiction du nomadisme politique en cours de mandat.



Ces concertations se sont déroulées en deux phases :

- une phase régionale, du District de Bamako et des Ambassades et Consulats, tenue les 16 et 17 avril 2025 ;

- une phase nationale, tenue à Bamako les 28 et 29 avril 2025.

Il est ressorti de ces travaux, entre autres, les recommandations suivantes :

- la dissolution des partis politiques et leur réorganisation par une nouvelle législation ;

- la suppression du financement public des activités des partis politiques ;

- l’audit du financement public des partis politiques ;

- la suppression du Statut du chef de file de l’opposition politique à travers l’abrogation de la Loi n°2015-007 du 4 mars 2015 portant statut de l’opposition ;

- la révision de la Charte de la Transition en installant le Général d’Armée Assimi GOITA comme Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l’instar de ses pairs de l’AES ;

- le durcissement des conditions de création des partis politiques.



Le projet de loi, adopté, abroge dans toutes leurs dispositions, la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques et la Loi n°2015-007 du 4 mars 2015 portant Statut de l’opposition politique.