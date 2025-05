Dissolution des partis politiques : Les acteurs politiques déterminés à s’y opposer par tous les moyens - abamako.com

Dissolution des partis politiques : Les acteurs politiques déterminés à s'y opposer par tous les moyens Publié le jeudi 1 mai 2025 | Le Matin

Partis politiques

Une centaine de partis politiques, organisée au sein d’une coalition dénommée Initiative des partis politiques pour la Charte (IPAC), dénonce la tentative de dissolution à travers des concertations nationales initiées par le gouvernement.



Lors d’une conférence de presse organisée samedi dernier (26 avril 2025) à Maison de la Presse, leurs responsables ont appelé les militants à rester mobilisés.





La dissolution des partis politiques envisagée par les autorités de transition, à travers des concertations régionales et nationales, fait couler beaucoup d’encre et de salive. Vivement contestée par la classe politique, cette décision est perçue comme une atteinte à la Constitution du Mali et au pluralisme démocratique. Mais, ce combat est d’abord et surtout une question de survie pour les partis politiques, car la dissolution engendrera la fin de toute activité politique.



Lors de cette conférence de presse (sous forme de meeting), samedi dernier (26 avril 2025), les partis politiques ont montré toute leur détermination à contrer cette décision des autorités de la Transition. Ils exigent d’ores et déjà le respect de la Constitution et des lois, le respect du pluralisme politique... À cette occasion, les partis politiques ont aussi exigé la libération du camarade Mamadou Traoré incarcéré pour avoir dénoncé cette tentative de dissolution des partis politiques.





Pour les acteurs politiques, la question des partis politiques a été non seulement tranchée lors des Assises nationales de la refondation (ANR), mais aussi par la Charte de la transition qui garantissent toutes deux le multipartisme, la laïcité... Les hommes politiques voient ainsi en cette décision de dissolution une volonté de nuisance et d’exclusion et décident de se battre pour ces acquis démocratiques. C’est pourquoi ils ont invité leurs militants à rester mobilisés pour défendre la légalité et la légitimité constitutionnelles…



Des actions sont en gestation et les prochaines semaines nous défieront.



Oumar Alpha