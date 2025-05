Éducation : Dolo Kadidja Kodio désormais aux commandes de l’Académie d’enseignement de Bamako rive gauche - abamako.com

Éducation : Dolo Kadidja Kodio désormais aux commandes de l'Académie d'enseignement de Bamako rive gauche Publié le jeudi 1 mai 2025

L’Académie d’enseignement de Bamako rive gauche est désormais dirigée par Mme Dolo Kadidja Kodio nommée directrice par l’arrêté N°2025-0827/MEN-SG du 19 mars 2025.



Selon de nombreux témoignages, c’est une promotion amplement méritée par cette «enseignante émérite» qui a fréquenté l’École privée de la Mission catholique de Bandiagara (DEF en 1989) ; le lycée public de Sévaré (BAC en série LLT en 1993). En 1998, Mme Dolo a obtenu sa Maîtrise en anglais à l’École normale supérieure (ENSUP) de Bamako avec un mémoire défendu sur le thème : «Conflits fonciers entre Indiens et premiers colons dans le nouveau monde». Au titre de ses expériences professionnelles, elle a effectué son stage de fin d'études au Lycée Prosper Kamara de Bamako (1997-1998) ; professeur d'anglais à l'université de Bouaké, en Côte d'Ivoire (1999-2002)…





De 2003 à 2004, Kadidja Kodio était traductrice et dispensait des cours d'anglais (anglais à des fins spécifiques/ESP) au Centre de traduction Tama (Assistance technique Mali). Elle a par la suite déposé ses valises au Lycée Danzié Koné de Koutiala (LDKK) comme professeur d’anglais (2005-2015). Plus tard, cette grande pédagogue a entamé une carrière d’administratrice scolaire. Elle a ainsi été directrice du Centre d'animation pédagogique (CAP) de Sangha (2016-2022) ; directrice du CAP de l'Hippodrome (2023 à mars 2025) et aujourd’hui, elle est aux commandes de l’Académie d'enseignement de Bamako rive gauche. Parfaite polyglotte, Dolo Kadidja Kodio parle français, anglais, russe, dogon, bamanan et peul !